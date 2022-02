Je lyžařská odbočka vynucená zdravotním stavem, který vám loni nedovolil dokončit olympijský maraton?

Pravá noha už nebolí a na magnetické rezonanci není nic vidět. Nikdo ale netuší, o co šlo. Do ledna jsem měla odpočívat a pak opatrně začít. Lyžování je vhodné na posílení celého těla a může mi pomoct, abych zůstala déle zdravá. Na rozdíl od běhu při něm nedochází k otřesům.

Tokijská olympiáda se kvůli covidu o rok posunula. Hrálo vám to do karet, že jste ji po porodu stihla?

Ze začátku jsem byla ráda, že maraton v Sapporu poběžím, ale s odstupem času cesty do Japonska lituju. Bylo to na úkor zdraví. Problémy asi pramenily z toho, že jsem začala závodit brzo po porodu. Podle lékařů se s tím nedá moc dělat. Jen čekat a být trpělivá.

Bojím se dělení lidí na lepší a horší. Musíme se respektovat, říká Špotáková

Nebyl to risk, odjet na olympijské hry, když jste nebyla fit?

Když zhodnotím, jaká to byla olympiáda, tak můžu říct, že to za to nestálo. To snad ani nebyla olympiáda. Byli jsme zavření v jednom hotelu. Nikam jsme nemohli, nebylo kde se protáhnout. I kdybych byla zdravá, stejně bych tam nepředvedla sto procent.

Co vás v Japonsku konkrétně trápilo?

Šlo o bolest nohy. Měla jsem problém vůbec vstát z postele. Nic takového jsem nezažila, zlatý porod… Nemohla jsem došlápnout, každý krok znamenal bolest. Bylo bláznovství, že jsem vyběhla, ale pořád jsem doufala, že to nějak půjde. Kdyby šlo o patnáctistovku, asi by to šlo vydržet, ale maraton je strašně dlouhej. Pajdala jsem patnáct kilometrů a pak se to už nedalo.

Do botasek ještě nejdu

Jak je možné, že se nepřišlo na konkrétní příčinu bolesti?

Možná šlo o následek únavové zlomeniny křížových kostí a otoku krčku, což jsem si přivodila rychlým návratem ke sportu. Během podzimu se to zlepšilo. Kdyby mi někdo řekl, jsi na tom tak a tak, už si na vrcholné úrovni nezaběháš, tak se s tím srovnám… Jenže já slyším, že tam nic není, klidně můžeš fungovat. Jen nikam nepospíchej.

Jak v této souvislosti uvažujete o pařížské olympiádě? Je už za dva roky…

Na jaře chci vyběhnout. Když bude noha bolet, tak pošetřím organismus a v zimě se vrátím na lyže. Pak bych se ráda připravila na olympijskou sezonu. Pokud se nominuju, chtěla bych v Paříži předvést kvalitní výkon a zakončit kariéru.

Moravec: S biatlonem jsem zažil velké věci. Jinému by to stačilo na tři životy

Nyní jste se zaměřila na laufy a poprvé si vyzkoušela Jizerskou padesátku. Jak vám chutnala?

Organizace, tratě závodu a počasí bylo naprosto úžasný. Ale se sebou nejsem spokojená. Nejelo se mi úplně dobře. Jakmile se objevila zavátá stopa, nebyla jsem schopná to ujet. A když foukalo proti, bylo to strašně náročný. Ale jsem ráda, že jsem si to zajela.

Eva Vrabcová Nývltová na Jizerské padesátce.Zdroj: eD system Silvini team

Jak vás pohltila atmosféra a povzbuzování?

U trati stály spousty lidí. Myslím, že všichni startující si po dlouhé době zákazů všechno i s pravou závodní atmosférou užili.

Zvolila jste techniku soupaž, kterou se jezdí závody Ski Classics?

Původně jsem byla přesvědčená, že budu mazat. Ale při startech v Toblachu a Marcialonze jsem pochopila, že kdo namaže, nemůže stíhat. Bylo to hop, nebo trop. Řekla jsem si, že zkusím, kam soupaží dojedu.

Nebyla pro vás sedmdesátikilometrová Marcialonga až moc dlouhá?

‚Marča‘ byla super. Jsou tam dva kopce. Taky konec je očistec, ale jinak se skoro pořád sjíždí. Pro mě má zvláštní kouzlo. Na Jizerce jsem už tak krásné pocity neměla. Je kratší a členitější.

Ještě si letos vyzkoušíte nějaký lauf?

Potvrdila jsem účast na Vasaloppetu. Nejdřív jsem si myslela, že teď už sklopím lyže a přezuju se do botasek. (usmála se) Když ale přišla nabídka od eD system Silvini teamu, objednala jsem si ubytování v Bedřichově, abych mohla trénovat na lyžích. Dva týdny běžecké přípravy ještě obětuju.

Závod v Soči je nezapomenutelný

Existuje nějaká podobnost mezi dálkovými běhy a někdejší kariérou ve Světových pohárech?

S lyžováním jsem skončila kvůli tomu, jaké tam na reprezentační úrovni panovaly poměry. Teď jsem v jiném kolektivu, kde jsou na mě hodní a cítím se tam dobře. To je první věc, proč jsem do toho šla. Druhá je to, že lyžování představuje komplexní zátěž.

Kreuziger vede své dcery ke sportu. Nejsem rodič, který by trenérovi radil, říká

Nejde o návrat k bývalému sportu. Co ale od dálkových běhů očekáváte?

Je to cesta, jak se udržet v kondici. Aerobní zátěž tam je, akorát se jedná o jiný pohyb. Dlouho jsem nemohla závodit a strašně mi to chybělo. I když jsem začala lyžovat až po Vánocích, myslím, že mi laufy mohou pomoct. Znamenají pro mě relax a přípravu na maraton.

Eva Vrabcová Nývltová při slavném závodě Marcialonga.Zdroj: eD system Silvini team

Sledovala jste olympiádu v Pekingu?

Snažila jsem dívat na běhy a biatlon. Ale trénink nebo starost o Adélku jsem tomu nepřizpůsobovala, ani jsem si na časné přenosy nenařizovala buzení. (usmála se)

Jak se vám zamlouvalo počínání českých běžců a biatlonistů?

I když se některé výsledky relativně povedly, myslím, že sami závodníci nemohou být spokojení. Každý ale určitě bojoval v rámci svých možností. Čínská olympiáda byla specifická. Nejen mrazivým počasím. Papírové předpoklady nehrály roli. Bylo to vabank a nikdo v podstatě nevěděl, do čeho jde. Třeba klukům z biatlonu se to úplně nepovedlo, ale jsou to jenom lidi. Když někde slyším odsudky typu: ti tomu dali, tak vidím rudě.

Vzpomněla jste si v souvislosti s Pekingem na vaše páté místo na třicítce před osmi lety v Soči?

Moc ráda si ten závod připomínám. Jedná se o nezapomenutelný zážitek. Je to pro mě motivace, že by se mi zase mohlo podařit něco pěkného. Nejsem ještě tak stará… Strašně bych si přála, aby se mi povedl závod, kde by mě v cíli vítala Adélka a mohla být na mě pyšná.

Doma to někdy vypadá jako po výbuchu granátu

Když jste před čtyřmi roky dobíhala třetí v maratonu na ME v Berlíně, ještě nebyla na světě…

Po Berlíně mě začaly zlobit achilovky, a tak vlastně vznikl nápad pořídit si mimčo. S těhotenstvím jsem totiž chtěla počkat až po tokijské olympiádě, a teď jsem strašně ráda, že mě tenkrát šlachy rozbolely a dopadlo to takhle. (usmála se)

Adélce se blíží druhé narozeniny. Jak zvládáte roli profesionální sportovkyně s péči o dítě, rodinu a domácnost?

Bez rodiny by to nešlo. Manžel se snaží ze všech sil. Babička se stará, jak může, ale i s jejich velkou podporou to je hodně náročné. Doma to někdy vypadá jako po výbuchu granátu. (směje se) Vstávám v šest ráno a do čtyř kombinuju dvě tréninkové fáze s domácností. Pak mám do osmi – než jde Adélka spát – čas, abychom si pohrály. Moc si to užívám.

Kiel pod kůží. Jsme na tom jako Bayern, každý soupeř nás chce sežrat, říká Jícha

Je to hodně předčasná otázka, ale vidíte v ní atletku, nebo spíš lyžařku?

Nechám ji vybrat, co bude chtít. Už má kolo, zkoušela lyžičky a je šikovná s balonem. Kdybych do toho mohla kecat, tak bych jí jednoznačně doporučila atletiku.

Jak se po letech ohlížíte za dřívější lyžařskou kariérou?

Něco se mi asi povedlo. Ale s odstupem času jsem pochopila, že kdyby mě mohl manžel trénovat dřív a měla bych trochu lepší podmínky, mohla jsem být v Soči třeba třetí, a ne pátá. Když jsme pronikli do vysokohorského tréninku a fyzioterapeutického zabezpečení, vidíme, že od dvaceti jsem trénovala nesystematicky. Mohla jsem být někde jinde.

Olomoucký půlmaraton 2018: nejlepší Češka Eva Vrabcová NývltováZdroj: Deník / Jiří Kopáč

V atletice jste se dostala na OH, šampionáty, velké maratony, na ME jste brala medaili, překonala české rekordy. Udělala jste správný krok, když jste opustila klasické lyžování?

Mezi atlety se cítím výborně. Společnost RunCzech mi vytvořila skvělé zázemí. Takové podmínky jsem nezažila. Spíš jsem slýchávala, že ženská má sedět doma u plotny a starat se o chlapa…

Našla jste ztracenou lásku ke sportu?

Uvědomila jsem si, že ho mám ráda, a začala si připadat jako závodnice. Díky nizozemskému manažerovi jsem se dostala na Newyorský maraton a sedmé místo bylo z říše snů. Úžasná pro mě byla na atletickém svazu spolupráce se dvěma Tomáši – Dvořákem a Janků. Bylo příjemné jednat s lidmi, kteří něco dokázali. Strašně jsem si vážila, že mi dali šanci.

Teď ale máte v hlavě na velkou lyžařskou výzvu. Není Vasův běh přece jen velké sousto?

Ještě nikdy jsem nic tak dlouhého neběžela. Snad těch devadesát kilometrů zvládnu.