Před dvanácti lety se ve Svatém Petru řítila sjezdovkou a měřila síly s nejlepšími sjezdařkami planety. Dnes už mistryně světa z Aue (2007) a bronzová medailistka z OH ve Vancouveru (2010) Šárka Strachová (37) sleduje počínání svých následovnic ze druhé strany. „A užívám si to bez stresu,“ říká Deníku trojnásobná Královna bílé stopy.

Šárko, pocházíte z Krkonoš. Jak velkou radost vám dělá fakt, že se k vám domů zase po čtyřech letech vrátil Světový pohár?

Šárka Strachová, rozená Záhrobská, si při Světovém poháru ve Špindlerově Mlýně odbývá roli televizní spolukomentátorky.Zdroj: archiv DeníkuUrčitě je to dobře, přece jen už podle názvu jde o akci světového formátu a ta by měla zavítat do co nejvíce koutů. Závody ve Špindlu navíc mívají vždycky výbornou úroveň, bývají skvěle zorganizované. Ke všemu je vidět, že Češi a Slováci lyže milují, vždycky dorazí nejen své reprezentanty podpořit. Bylo by jen dobře, kdy se k nám tyhle závody dařilo přivádět pravidelnější. Plánovalo se, že by se Špindl střídal s Jasnou, kdyby to dopadlo a jezdilo se u nás každé dva roky, bylo by to skvělé. Bohužel to ale pořád někde vázne.

Jste vy jako slalomářka ráda, že to nakonec dopadlo tak, že se letos ve Svatém Petru jedou dva závody ve slalomu?

Ani ne proto, že já jsem slalomářka, ale jsem ráda hlavně za české fanoušky, kteří tu mají Martinu Dubovskou. Díky té změně bude mít hned dvě šance na dobrý výsledek a ta je určitě želízkem v ohni více ve slalomu než v obřím slalomu. Divácky je pro fanoušky slalom atraktivnější a fajn je i fakt, že všichni zespoda vidí na start a mohou se závodnicemi prožít celou jízdu.

TOP úspěchy Šárky Strachové

Olympijské hry - bronz (Vancouver, slalom)

Mistrovství světa v alpském lyžování - zlato 2007 (Åre, slalom), stříbro 2009 (Val d'Isere, slalom), bronz 2005 (Santa Caterina, slalom a 2015 (Beaver Creek/Vail, slalom)

Světový pohár - 17 medailí (2 zlaté, 7 sgtříbrných, 8 bronzových)

Mluvíme spolu mezi prvním a druhým kolem. Jak se vám zatím líbí kulisa a dokážete ji srovnat s ostatními středisky?

Jak už jsem zmínila, atmosféra je tu tradičně skvělá. Dnes to vypadá na nějakých osm až deset tisíc diváků a tenhle počet určitě ve srovnání s ostatními podniky patří k vyšším. Těžko se to početně dá rovnat se Světovým pohárem ve Flachau, kde se jede večerní slalom a má tam velkou tradici. Na druhou stranu třeba v Aspenu nebyl kromě organizátorů a rodinných příslušníků skoro nikdo.

Dvojnásobná vítězka SP v AspenuZdroj: APZmínila jste Aspen, destinaci, kde jste dvakrát závod Světového poháru vyhrála. Znamená to, že na něj máte jen a jen dobré vzpomínky?

Není to tak, naopak já jsem Aspen nikdy neměla ráda (usmívá se). Pro mě byl vždycky hrozně náročný, konal se na začátku sezony a probíhal ve vysoké nadmořské výšce. Pamatuji na velký časový posun, tratě byly těžké a nemyslím si ani, že by byly dobře připravené. Je paradox, že ta dvě vítězství přišla právě tam.

V týdnu Krkonoše hostily Olympiádu dětí a mládeže, přičemž vás bylo možné potkat při slavnostním zahájení. Sledovala jste následně dění na této akci?

Na zahájení v Hradci Králové jsem byla i v rámci působení v komisi fair-play a poté jsem už olympiádu sledovala pouze v televizi. Přenosy se střídaly s děním na Světovém poháru v Kronplatzu, které jsem pro televizi komentovala z Prahy. Těší mě ale, jakou tradici si při už dvacátém ročníku zimní i letní olympiáda získala, potvrdila to i bezvadná atmosféra, jaká při ní panovala.

Jak vnímáte přínos této akce pro hledání talentů nejen mezi lyžaři, ale i dalšími nadějnými sportovci po celé republice?

Olympiáda dětí a mládeže má přínos obrovský a dokazují to i naši aktuálně úspěšní olympionici z řad dospělých, kteří se teď nechávají slyšet, že se před lety této akce účastnili.

Vraťme se na závěr k aktuálnímu dění ve Špindlu. Z prvního kola postoupila ze čtyř českých závodnic do druhého jen Martina Dubovská. Čekala jste, že tomu tak bude?

Bohužel se to tak nějak dalo čekat, ne snad, že dvě nedojedou, ale že do druhého kola nepostoupí. Gabča (Gabriela Capová) má stále problémy s kolenem a zbylé dvě holky nejsou tak úplně slalomářky. Přesto nechybělo mnoho a postup mohla slavit i Adriana Jelínková. Mimochodem právě tu asi nejvíc mrzelo, že se zrušil obří slalom, jelikož tam by měla šance na účast ve druhém kole ještě vyšší. Jistě ji teď mrzí, že to nevyšlo o pár setinek, zároveň ale musí být se svou jízdou spokojená.

Může být spokojená i Martina Dubovská?

To si úplně nemyslím, spokojená spíš není. Co jsem mohla vidět, tak jela velmi slušně tu první část, která byla paradoxně složitější, následně ale hodně ztratila na rovince. Důležité ale je, že postoupila, pojede hned na začátku, kdy bude mít skvělou trať a před nedělním závodem ji to může rozhodně nakopnout. Když se jí pak druhé kolo povede, půjde do nedělního závodu v dobrém rozpoložení.

Šárka StrachováZdroj: denik.cz

Prozraďte mi na závěr, jak si užíváte roli televizní spolukomentátorky?

Já si ji užívám moc. Hlavně je to pro mě jiné koukat na závody takhle zvenčí. Nemusím být ve stresu, ačkoliv při závodě je to nejen starost, ale hlavně radost.