„Jsem moc spokojená, protože v trénincích jsem tady neskákala úplně nejlíp, ale v závodě se mi nakonec podařilo předvést dva takové stabilní skoky,“ radovala se. V elitní desítce ji doplnila ještě druhá česká reprezentantka Klára Ulrichová.

Závod komplikoval silný vítr. „Hrozně foukalo a nám nahoře byla dost zima, holky musely slézat z laviček,“ popisovala Ptáčková. „Nikdy to pro nás není úplně příjemné, protože už máme utažené boty a trochu nás bolely nohy. Ale zvládlo se odjet spravedlivý závod, nikdo nejel do nějakých extrémních podmínek.“

S fanouškem v zádech

Studentka německého gymnázia si užívala bouřlivou atmosféru pod můstkem. „Bylo to super, překvapilo mě to. Vždycky si takovou atmosféru užívám. Myslím si, že se mi díky tomu vždycky podaří skočit líp,“ uvažovala. „Já jsem tu měla rodiče od kamarádky ze Slovinska, pak svého vlastního fanouška z Německa a samozřejmě taky mamku. Jela dlouhou cestu, proto jsem moc ráda, že se mi závod povedl.“

Svého německého fanouška potkala na svých prvních závodech v Grand Prix. „A od té doby mě neustále bombarduje dárky, zprávami a podporuje mě všude, kde se dá,“ smála se Ptáčková, která se skoky začala díky své sestře. „Takže jel i sem.“

Bronzová medaile je pro ni obrovskou motivací - i kvůli častým zraněním, která ji v jejím sportovním životě provázejí. „Už několikrát jsem byla zraněná. Každý rok jsem měla třeba půl roku pauzu a takhle to šlo čtyři roky po sobě. Bylo opravdu těžké se vracet a hledat motivaci,“ prozradila. „Teď ji ale mám.“

Hrátky s medailí

Úsměv na tváři měla také Klára Ulrichová. „Jsem moc spokojená, byl to můj první větší závod a podmínky nám navíc moc nepřály. Vítr se hodně točil, byla velká zima, a to je nepříjemné při čekání, je těžké se koncentrovat,“ líčila. „Ale před závodem jsem chtěla Top 10, takže jsem ráda.“

Dívky strávily v mrazivém závodu přes tři a půl hodiny. „Holky předvedly super výkony a to umístění mluví za vše,“ hodnotil hlavní trenér František Vaculík. „Tréninková kola naznačovala, že by to mohlo být dobré, věřili jsme na Top 10 a s tou medailí jsme si taky trochu hráli. Nechtěl jsem ale vytvářet tlak, aby nebyly holky nervózní. Sice trochu byly, ale zvládly to.“