Hry v Pekingu mají své heslo. Oheň v Olympii se bude zapalovat bez diváků

ČTK





Zimní olympijské hry v Pekingu se budou konat pod heslem "Společně pro sdílenou budoucnost". Oficiální slogan her dnes při slavnostním ceremoniálu oznámili pořadatelé. Měl by podle nich poslat do světa zprávu, aby se lidé z různých kultur po celém světě spojili a přinesli lepší budoucnost plnou míru, jednoty a pokroku. Olympijský oheň pro Peking se bude v Olympii zapalovat bez diváků.

Účastníci mávají s vlaječkami s logy zimních olympijských her a paralympiády v Pekingu 2022. | Foto: ČTK

"Slogan ztělesňuje naši výzvu, aby lidé z celého světa posílili solidaritu, vzájemně se podporovali a společně pracovali pro lepší budoucnost," řekl starosta Pekingu Čchen Ťi-ning, který stojí i v čele organizačního výboru her. Peking, který bude po letních hrách v roce 2008 hostit i zimní olympiádu, se stal terčem kritiky lidskoprávních organizací kvůli porušování lidských práv v Číně. Nejasná jsou opatření proti koronaviru při olympijských hrách. Čína od začátku koronavirové pandemie, která vypukla na přelomu let 2019 a 2020 na jejím území, nepořádá žádné vrcholné mezinárodní sportovní události. Strašák další olympiády. Samková a spol. mají strach z koronaviru a Pekingu Přečíst článek › Pro cestující ze zahraničí platí třítýdenní karanténa. Spekuluje se, že se jí před ZOH v Pekingu vyhnou jen očkovaní sportovci a další akreditovaní účastníci. Zapalování olympijského ohně pro ZOH 2022 v Pekingu se v Olympii uskuteční 18. října bez diváků. Nebude se konat ani tradiční úvodní část olympijské štafety v Řecku. Pochodeň s ohněm zamíří hned následující den do Číny. Opatření vynucená pokračující pandemií koronaviru dnes oznámili řečtí pořadatelé. V hlavní roli zrcadla a slunce Olympijský oheň se v historickém prostředí antické Olympie zapaluje pomocí zrcadla a slunečních paprsků. Bez přítomnosti veřejnosti se uskutečnilo poslední zapalování před hrami v Tokiu tehdy ještě naplánovanými na léto 2020. V březnu loňského roku, kdy byla koronavirová pandemie celosvětově na začátku, byla na místě jen zhruba stovka oficiálních hostů. Oheň se vydal na cestu Řeckem, ale tato část štafety byla den po zapálení předčasně zrušena, protože navzdory varováním přilákala hodně lidí. Obavy o bezpečí. Cimanouská po útěku z Běloruska požádala o polské občanství Přečíst článek › Tentokrát řecká strana od štafety upustila úplně a nehodlá znovu pozvat na ceremoniál veřejnost. Rozhodla se tak po jednáních s místními úřady, národním olympijským výborem a čínskými organizátory zimních her. Po zažehnutí ohně bude pochodeň převezena na aténskou Akropoli a 19. října ji při krátkém ceremoniálu na Panathénajském stadionu v Aténách převezmou čínští organizátoři. Zimní hry v Pekingu by měly začít 4. února 2022.