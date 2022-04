„Nominace určená sportovním úsekem běžeckých disciplín lyžařského svazu byla schválena na plénu Českého olympijského výboru. Pak ji ale asi čtyři dny před začátkem her o dvě místa zúžili. Bylo to za pět minut dvanáct a už s tím nešlo nic dělat. Nepřišlo mi to fér,“ prohlásila třicetiletá bývalá reprezentantka.

Běžecký úsek to vysvětloval tím, že jste vypadla z výkonnostních důvodů…

Tomu moc nerozumím. Jestli to mělo být kvůli výsledkům, tak proč jsem byla v původní nominaci? Nikde netvrdím, že jsem byla lepší než další holky a nejela tam. To vůbec. Ale bránila jsem se, že to nebylo v pohodě.

Co jste vykomunikovala?

Objevilo se několik verzí. Jednak jsem prý měla vědět, že jsem sice byla v nominaci napsaná, ale do Pekingu nepojedu. Pak se objevila verze s výkonností a i kvůli financím. Pochopila jsem, že to není úplně čisté, protože jsem měla ze svazu několik telefonátů.

Olympioničkou jste byla asi dva týdny. Jak jste prožívala zjištění, že to nakonec neklaplo?

Nebylo to nic příjemného. Psal mi třeba spolužák z fakulty a olympijský vítěz v moderním pětiboji David Svoboda, že mi k olympiádě gratuluje. Přálo mi dost lidí, jenže pak jsem musela vysvětlovat, že to vlastně tak není…

Tušíte, proč to s vámi takhle dopadlo?

O všem rozhoduje vedení úseku. Potíž nastává ve chvíli, když se někomu znelíbíte. Pak můžete dělat, co chcete, ale už nemáte šanci nic změnit. Nikdo ze svazu mi neřekl, že by se mnou měli problémy. Oklikou jsem se ale dozvídala něco jiného. To mi přijde divné. Kdo jiný by měl se mnou komunikovat, kdyby bylo něco špatně. Ale nejsem první, komu se to stalo.

Pojďme k lyžování. Přestup k dálkovým běhům jste plánovala. Když padl Peking, hned jste se zapojila do série Visma Ski Classics. Jak se vám změna zamlouvá?

Proběhlo to rychle a příjemné na tom je hlavně to, že se setkávám s fajn lidmi. (usmívá se) Co se týká závodů, tak jsem na ně nebyla připravená. Hlavně fyzicky. Skočila jsem do toho a myslela, že to půjde. Že to přece je taky lyžování. Jenže se jedná o odlišné disciplíny a poznamenalo mě to zdravotně.

Užila si Jizerskou 50 i Vasův běh

Co se vám přihodilo?

Dosud jsem se připravovala na závody, které trvaly pětadvacet minut a ne na maratony jako Vasův běhu, který jsem jela čtyři a čtvrt hodiny. Stylu soupaž jsem neměla uzpůsobené tréninky a rozbolely mě ruce. Ukončila jsem sezonu a problém řeším, abych do přípravy na další sezonu byla fit.

Na legendárním devadesátikilometrovém Vasově běhu jste byla druhá z Češek, to samé se vám předtím povedlo na Jizerské padesátce. Jak jste si laufy užívala?

Stihla jsem jich sedm. Jizerskou padesátku jsem nikdy neběžela. Byla jsem jedenáctá, což byl můj nejlepší letošní výsledek. Považuju si, že jsem ji jako nováček takhle odjela. Líbila se mi atmosféra. Vasák je něco jiného, ale zvládla jsem ho. Naposledy jsem běžela norský Birkebenerrennet a pak už to nešlo. Do rukou mě braly křeče.

Jste členkou Vltava Fund Ski Teamu. Máte ve výhledu na příští rok kompletní seriál dálkových běhů Visma Ski Classics?

Mám to v hlavě. Když to jen trochu půjde, a já doufám, že půjde, tak bych chtěla objet celou sezonu Visma Ski Classics.

Bude záležet na progresu v soupaži

Kam byste se chtěla v laufech zařadit až budete mít za sebou odpovídající přípravu?

Udělat dobrý výsledek je mezi spoustou Seveřanek hodně náročné. Vytyčila jsem si, že bych chtěla dojíždět v desítce. A co se týká Jizerské padesátky, tak mám pro příští sezonu tajný cíl…

Můžete ho prozradit?

Zase bych tam chtěla zajet nejlepší výsledek sezony. Pěkné by bylo šesté místo.

Připadá vám, že se laufům věnuje stále víc lyžařů?

Holek přibývá. Aspoň bude nějaká konkurence. (usmívá se) Už to není jako dřív, kdy byly dálkové běhy považovány za nějaké béčkové závody. Sice jsem prozradila svůj cíl, ale jak jsem laufům nevěnovala, tak netuším, jaký mohu v soupaži udělat progres. Nakolik je to reálné, se uvidí až na začátku příští sezony.

Jak se bude oproti klasickému lyžování lišit příprava?

Všechno bude delší a všeho bude asi o dost víc (směje se) Ještě nejsem domluvená s trenérem Martinem Vrabcem. V plánu je i týmové soustředění, ale jsou i další možnosti. Hlavní je, aby mi to sedlo a abych cítila, že to dává smysl.