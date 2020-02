Jako kouč Ester Ledecké se letos podílel na jejích velkých historických úspěších. Na prosincové vítězství ve sjezdu v Lake Louis navázala o víkendu skvělým třetím místem v Garmisch-Parten- kirchenu.

Užil jste si další povedený víkend Ester?

Užil. (směje se)

Jak byste ohodnotil její výkon?

Všichni jsme z Ester cítili, že je sebevědomá. Ne jako třeba v Bansku (ve sjezdu tam nebodovala, do super-G nenastoupila, pozn. red.). Viděl jsem na ní, že ji můžu tlačit do té jakoby vítězné, nejrychlejší linie. I když ten sjezd byl hodně náročný, v tréninku bylo vidět, že se holky lehce bojí. Přesto jsem cítil, a to mě baví nejvíc, že ji můžu tlačit do té nejrychlejší linie. Akorát poslední točku nesplnila úplně přesně, jinak super.

Vy připravujete strategii na závody podle nálady?

Když cítím, že chce a že dělá to, co si prohlídneme. Když vše pozitivně vnímá, je to super. I v tréninku jezdila dobře. Věděl jsem, že když neudělá velkou chybu, bude na tom dobře.

Takže připravujete dopředu několik způsobů projetí trati?

Jen to posouvám. O něco víc do kulata nebo příměji. I tak jsme měli rezervu. Ve střední pasáži sjezdu jsme zvolili variantu, aby jela tak jako při tréninku. Bylo vidět, že ostatním holkám to tam dělalo problémy. Ester je už hodně vyspělá, na Kandaharu byla vícekrát, to také hodně pomůže.

Sama říkala, že studovala, jak tady jeli o týden dříve muži. Má na to, aby stabilně jezdila ostřeji jako oni?

Určitě jo. Je tu jen pár holek, které se té chlapské linii blíží. Ester je jednou z nich.

Vy jste v Gapa také jezdil. Mohl jste při přípravě využít i něco ze svých vzpomínek? (Naposledy jel Ondřej Bank tuto sjezdovku v roce 2011, kdy na ní skončil pátý v kombinaci, pozn. aut.)

Já jsem tady jel úplně jinou sjezdovku, takže minimálně. Spíš vycházím z principů trati, jak je zatáčka přikloněná, odkloněná. Většinou je to vyloženě příprava pomocí videa a našich zkušeností. Jak jsme se bavili o sledování závodu mužů, Ester zajela svůj sjezd hodně podobně, parádní výkon podala především horní část trati.

Zkuste popsat videopřípravu kde pro ni čerpáte podklady? To běháte s kamerou po kopci?

Také. Například v Altenmarktu jsem šlapal pětačtyřicet minut na protější kopec se sněžnicema. Akorát se do nich nevešly lyžáky, tak jsem šlapal v těch vložkách do lyžáků. Mě to baví. Když už jsem tady a nejsem doma s rodinou (tady ji mám naštěstí s sebou), tak udělám cokoliv, abychom dopadli dobře.

Ester říká, že jde do všeho, i do tréninku, po hlavě. Byl její bronzový sjezd stoprocentní?

Myslím, že to bylo s nějakou rezervou. Měli jsme tu linii postavenou tak, že byla rychlá. I kdyby však udělala nějakou chybku, tak by se z toho dostala a zvládla by to. Z mého pohledu ji poslední zatáčka stála druhé místo. Ale jinak zajela super.

V čem se v poslední době posunula nejvíc?

Získala zkušenosti, víc a víc lyžuje. Když je na kopci častěji, víc si věří. To bylo právě vidět v Lake Louise a Garmischi. Když se postaví na start někde, kde nikdy nebyla, jako v Bansku, je to extrémně na druhou stranu. Právě jsem říkal klukům, že jako jedna z mála umí jezdit rovné pasáže sjezdové i obřákové. A to je tady ideál- ní kombinace. To umí jen Suterová, Goggiová, takové ty skoro obřákové specialistky. Další kategorií pak jsou Shif- frinová, Brignoneová, Rebensburgová, které umí takové Bansko, ale neumí ty mírné. Tohle bylo ideální pro Ester. A podle mě má pořád rezervy. Ester bude lepší a lepší.

Má vůbec nějaké limity?

S Ester nikdy nikdo neví. (směje se) Ale rozhodně je tam prostor pro zlepšení.

Po závodech si Ester pochvalovala, jak přesné pokyny dostala. Je výjimečná v tom, jak dokáže vaše připomínky zpracovat?

Za prvé je na to talentovaná, za druhé je nesmírně poctivá. Děláme ten rozbor strašně dlouho, a jí to nevadí. Pak jde, ještě si to pouští ve virtuálních brýlích a znovu si ukládá všechny ty pokyny. Pro někoho jiného by to bylo milion pokynů, které by nemohl pojmout, a myslel by na tisíc jiných věcí. Ester to dává a když cítí, že se to ukládá, je to v pohodě.