Samková měla zkraje týdne absolvovat na rakouské klinice kontrolu po operaci, kterou podstoupila na začátku prosince. Covid ale její plány změnil. Doma musí čekat na negativní výsledek testu.

„Čekání si krátím domácí karanténou, ve které rehabilituju, posiluju, cvičím. A chystám se změnit knihu ke čtení. Myslím, že je nejvyšší čas se začíst do legendy o Fénixovi,“ neopustil ji smysl pro humor.

„Díky všem, kteří při mně stojí, věří mi a podporují mě. Stále dělám maximum pro to, abych stihla olympiádu, ale stále jsem jen člověk z masa kostí. Je lepší mít omikron teď, když mám klid na léčení, než těsně před olympiádou, což by byla konečná.“

Její účast pod pěti kruhy je stále nejistá. „Stále dělám maximum pro to, abych stihla olympiádu, ale stále jsem jen člověk z masa kostí. Je lepší mít omikron teď, když mám klid na léčení, než těsně před olympiádou, což by byla konečná,“ našla pozitiva.

Přestože se o start Samkové v Pekingu rozhodne až později, v olympijské nominaci by chybět neměla. „Rozhodnutí je na Evě a jejích lékařích, kteří řeknou, zda může či nemůže jet. Když ji uschopní, my to budeme respektovat, protože v nominaci Evu máme. Stejně tak budeme respektovat i její případné rozhodnutí neúčastnit se,“ prohlásil šéf české olympijské mise Martin Doktor dva dny před zveřejněním oficiální olympijské nominace.