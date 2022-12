„Backside1080 je komplikovaný trik. Naučit se ho je celkem proces, a tak mám radost, že mi to tam začalo padat, a že se mi povedlo postoupit z třetího místa. Je super být zase v top 3 s novým trikem,“ radovala se Pančochová, která v Copper Mountain už závodila na U-rampě, ale šestnáctá pozice v kvalifikaci na finále nestačila.

Zlepšení Adamczykové. Ve druhém závodě po návratu na prkno vyhrála malé finále

Dvaatřicetiletá česká reprezentantka se při závodě SP dostala do finále v Big Airu naposledy v listopadu 2019 v Modeně. Tehdy do něj nakonec po pádu v tréninku nenastoupila a obsadila šesté místo. Nyní je finále osmičlenné.

Zdroj: czech-ski.com

Trenér Přemysl Vida si pochvaloval, že se kvalifikace konala v bezvětří a závodnice se mohly soustředit na triky. „Šárka jezdila skvěle a rozhodla se zkusit backside1080. Tedy skok, který odjela poprvé na přípravném campu na Stubai, ale zatím nikdy v závodě. Trik se jí povedl a brala třetí nejvyšší skóre,“ chválil kouč.

Hroneš si připsal nejlepší výsledek kariéry

Blízko postupu v Big Airu byl i snowboardista Jakub Hroneš. Po první jízdě držel páté postupové místo. Nakonec z toho byl jeho nejlepší výsledek ve SP, když skončil osmnáctý. V první jízdě odjel technicky náročný trik.

Při druhém skoku šel český mladík do rizika. Rozhodl zkusit switch 1800, což je trik, který podobně jako Šárka Pančochová premiérově odjel teprve nedávno na přípravném campu. Chyběl mu malý kousek, aby ho ustál. To by ho katapultovalo do finále.

„Byl to trochu risk, ale jsem rád, že jsem si pro něj šel a zpětně vnímám, že je to trik, který mě může stoprocentně poslat do hry o nejvyšší příčky,“ zmínil teprve osmnáctiletý Hroneš své ambice.