Osmadvacetiletá Samková ovládla na dlouhé trati suverénně čtvrtfinále i semifinále. Jen ve finále chvilku vedení ztratila, ale Charlotte Bankesovou z Británie brzy znovu odsunula za sebe a cílem projela první. Druhá skončila Bankesová a třetí byla Italka Michele Moioliová.

Precizní Davidová. Mistryně světa rozjela sezonu vítězně. Fajn pro hlavu, řekla

"Jsem unavená, opravdu unavená. Je to hodně dlouhé. Bylo to tvrdé, čekala jsem, že do mě půjdou. V té zatáčce to bylo těsné, ale věděla jsem, co dělat a jsem šťastná, že jsem vyhrála," řekla Samková po dojezdu.

"Určitě je to povzbuzení. Byl to první závod a vím, jak jsem na tom. Cítím se dobře, ale je to pořád testovací závod pro olympiádu a na hrách to bude něco jiného."

?✨FIS SNOWBOARD CROSS WORLD CUP @fissnowboard

AT SECRET GARDEN (CHN)

WOMEN'S SNOWBOARD CROSS ?

?EVA SAMKOVA (CZE)

?CHARLOTTE BANKES (GBR)

?MICHELA MOIOLI (ITA) pic.twitter.com/XMnX5RgEL9 — Beijing 2022 (@Beijing2022) November 28, 2021

Svěřenkyně trenéra Marka Jelínka se dostala na stupně vítězů v SP potřicáté. Osmnáctým vavřínem se Samková v českých tabulkách vyrovnala běžci na lyžích Lukáši Bauerovi.