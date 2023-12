Při pohledu z okna je zřejmé, že vládu nad přírodou převzala paní Zima, a to se projevuje i ve sportu. Pro někoho je možná překvapením, že v typicky mužském zimním sportu jako jsou boby, bude české barvy hájit žena, a to v jednomístném monobobu.

Patrícia Tajcnarová | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Seznamte se. O tomto víkendu za zapojila do evropského poháru Patrícia Tajcnárová. Na první pohled je zřejmé, že její jméno nezní zcela česky. S boby začala před pěti roky a do minulé sezony reprezentovala Slovensko. Jenže kvůli komplikovaným vztahům došlo ke změně.

„Závodní licence byla podmíněná tím, že si koupím bob a veškeré technické zařízení. Musela jsem si na to sama shánět sponzory a ještě jsem pak dostala podepsat papír, že se vzdávám všech nároků na podporu od svazu,“ začala své vyprávění jednadvacetiletá sportovkyně, která má v popisu práce řítit se obrovskou rychlostí ledovým korytem.

Mamka si vzala úvěr na koupi bobu

Zažívala těžké období, kdy neměla peníze na sport. „Během měsíce jsem musela na bob sehnat zhruba milion korun, ale v tom mi pomohla mamka. Vzala si úvěr, a to byla obrovská oběť. Jsem jí za to strašně vděčná, protože nebýt toho, tak jsem loni nezávodila a mohla bych se maximálně klouzat. Z devadesáti procent jsem závodila za své,“ líčila.

„Nabídku od českého svazu, který mi nějaký čas pomáhal, přišla už dřív. Chtěla jsem však jezdit za svou zemi. Když se pak zlepšily výsledky, ale v postoji slovenských funkcionářů nedošlo ke změně a dál jsem si na sport musela vydělávat, zavolala jsem do Prahy a dohodli jsme se,“ popsala Tajcnárová pozadí přestupu. „Za pět měsíců, co jsem Čechách, jsem dostala větší podporu než za celou dobu na Slovensku.“

Její cesta mezi české bobisty vedla klikatými cestičkami. Narodila se totiž ve Stockholmu. „Žila jsem tam tři roky, ale pak se mamka s polovičním Švédem rozvedla a vrátila se na Slovensko,“ vykládala o svém rodokmenu, který má blízko i k Česku. V Praze totiž žije její babička, sama si o české občanství chce zažádat.

Na boby byla příliš lehká

Prvním sportem Patrície Tajcnárové byl kupodivu fotbal a pozice brankářky. Bavilo ji to, hrála i za reprezentaci, jenže chtěla vynikat, a to je v kolektivním sportu složité. „Asi jsem byla moc sebevědomá. Ve fotbale to přestalo fungovat a dalších reprezentačních pozvánek se nedočkala. Pak se ale při práci ve fitku seznámila s bývalým slovenským bobistou.

„Potřeboval brzdařku a i když jsem neměla ideální parametry, navrhl mi, ať se posadím do bobu. Tehdy jsem vážila asi padesát kilo, neuměla běhat a neměla skoro žádnou sílu, což opak bývalých atletů, z nichž se většinou rekrutují členové bobových posádek,“ vysvětlovala.

Trenér ji však všechno vysvětlil a začala nabírat žádoucí kilogramy. Jenže pro stále křehkou dívku bylo těžké zvládnout specifika bobového sportu, hlavně ji děsilo ohromné přetížení a rychlost v ledovém toboganu. Po první jízdě ve dvojbobu se jí na tvářičkách dokonce objevily slzy.

„Co jsem si to proboha vymyslela, tohle skutečně nechci,“ vyčítala si po premiéře na dráze v lotyšské Siguldě. Zanedlouho se však zklidnila a časem si boby oblíbila. „Zamilovala jsem do nich. Dnes by je za nic nevyměnila.“

Vrcholem sezony bude juniorské MS

Pilotka, která byla desátá na juniorském MS a sedmá na ME této věkové kategorie, má v této sezoně v plánu starty evropském poháru, čeká ji mistrovství světa juniorů, mistrovství Evropy a případně světový šampionát.

„Juniorský svět bude pro mě vrcholem sezony. Pro příští sezonu bych si chtěla vyjet kvótu pro světový pohár,“ zmínila vytáhlá světlovláska, která plánuje, že by vedle monobobu ráda pilotovala i dvojbob.

V růžovém obláčku jsou pak i olympijské sny. Zatím jsou však v jejím výhledu hlavně juniorské výzvy. A to i proto, že v bobovém sportu spadají do této kategorie závodníci do pětadvaceti let.

Momentálně snaží s úspěchem řešit jeden drobný problém. Když za cílem vyskočí z bobu vícečlenná posádka, tak ho dva nebo čtyři osvalení muži zvednou, hodí si ho na ramena a odnesou z dráhy. Jak to ale má dělat samotná štíhlá dívka? „Snažím se kolem sebe hodně usmívat a on se vždycky někdo najde, kdo mi s pomůže monobob odnést,“ culila se.