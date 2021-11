Jak se cítíte před prvními sjezdy sezony?

Děkuji za optání, cítím se fajn. Ale to, jak se cítím, teď není tak moc důležitý. Ráda bych se cítila dobře v den závodu. To je zásadní. Jsem zvědavá, jaká bude trať, a doufám, že bude hezký počasí. Má prý hodně mrznout, čeká se nějakých 25 stupňů pod nulou, tak uvidíme. Nemám moc ráda, když je mi zima. A to i přesto, že jsem Ledecká. (směje se)

Co všechno jste od Söldenu zvládla v tréninku, jaký byl poměr lyže a snowboard?

Je to pořád stejné jako v jiných sezonách. Vždycky trénuju 50 na 50 snowboard s lyžema. Měla jsem teď po osmi měsících možnost pár dní trénovat v Copper Mountain, tak jsem otestovala lyže, lyžáky a bylo príma se projet větší rychlostí.

Ledecká před sezonou: Bude se víc cestovat, musím probrat kabelčičky, směje se

Závod ve sjezdu pojedete po více než devíti měsících. Bylo to dlouhé čekání?

Lyžařská a snowboardová sezona je strašně krátká, takže to čekání na závody je vždycky nekonečný. Ale já se nikdy nenudím, v létě jsem hodně surfovala a na podzim trénovala na ledovcích v Evropě, pracovala jsem na diplomce a tak.

Lyže se musí teprve rozjezdit

V Lake Louise jste při posledním Světovém poháru byla ve sjezdu na 1. a 4. místě. Dodává vám to sebevědomí?

Každý závod je jiný. Nikdy nemám velká očekávání. Přistupuju ke každému závodu stejně svědomitě a snažím se všechno to, co jsem natrénovala, předvést v závodě. Nemůžu pro to udělat víc. Celý tým je připravený odevzdat co nejlepší výkon, ale stojím nohama na zemi. Mezi prvními dvaceti závodnicemi je jen minimální rozdíl ve výkonnosti, změřitelný na setiny, desetiny sekundy.

Jak to vypadá s počasím a kvalitou sněhu na místě?

Na kopci jsem ještě nebyla. Bylo tu špatné počasí, klukům zrušili dva závody a teď se pořadatelé pokoušejí připravit trať.

Hry v Číně? Mám s tím problém, ale není fér to házet na sportovce, říká Kučerová

S Milošem Machytkou jste hodně testovali materiál. Jak jste spokojená v tomhle ohledu?

Jedny lyže na Super-G jedou dobře, ale bylo by fajn mít ještě alespoň jedny, dvoje rovnocenné, takže kluci ještě budou hledat. Co se týká lyží na sjezd, tak to moc nevím, uvidíme… Ještě nebyly mockrát na sněhu, takže se musí ještě trochu „rozjezdit“. V tomto ohledu jsou vždycky ty první závody „testovací“.

Které soupeřky čekáte ve špičce Světového poháru v rychlostních disciplínách?

Špička bude asi vyrovnaná. Rychlá je Sofia (Goggiaová), Corinne (Suterová), Lara (Gutová-Behramiová), dobře teď jezdí Gagnonová, Ilka Štuhecová, samozřejmě Mikaela (Shiffrinová). Byla bych moc ráda, kdybych občas překvapila i já (úsměv), ale stojím nohama na zemi. Dělám outdoorové sporty, kde záleží na spoustě věcí, které se musejí potkat, aby všechno klaplo.