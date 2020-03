„Vůbec mě nemrzí, že Martina dneska nestojí na bedně, protože mění dějiny. Vyhrát celkově Světový pohár to musíte špičkový výkon pořád opakovat,“ nechal se slyšet krátce po sobotním závodě v Heerenveenu.

Čekal jste před touto sezonou, že bude tak úspěšná?

Jsem spokojený. Zkraje sezony jsem avizoval, že vrcholem bude šampionát v Salt Lake City. Byla tam zlatá a stříbrná. Co víc bych si mohl přát? Znovu překonala světový rekord a dokázala, že se umí dostat do top formy. Smekám před ní klobouk. Spoustu let vozí zlaté medaile. Nevím, jestli někde existuje takový závodník?

Objevila se tady Natalja Voroninová. Ruska, která na mistrovství světa posunula svůj rekord o dvanáct vteřin. Co vy na to?

Výkony se u různých závodníků během sezony mění. V tom hraje roli cestování mezi kontinenty a aklimatizace. Zatímco Martina bojuje o pódium vlastně pořád, může být čas Voroninové případem momentálního vzepětí. Takový je sport. Ale nebavme se o Voroninové.

Tak zpět k Martině. Je jí 32 let. Vidíte u ní rezervy?

Víte, když překoná světový rekord, je vidět, že se může ještě zlepšovat. Dlouho bojuje s Holanďankou Ireen Wüstovou. Ony dvě jsou závodnice, co bojují o zlato, zatímco ostatní se kolem nich střídají. Jednou vylítnou a pak spadnou.

Kam až směřujete?

Cítí, že její tělo má rezervy. Může se zlepšovat. O budoucnosti se bude rozhodovat po olympiádě v roce 2022. Jsem si ale jistý, před ní stojí ještě hodně vítězství. Takhle je nastavená, ráda poslouchá českou hymnu.

Pro Martinu, ale i pro vás nyní nastává čas odpočinku. Víte, jak ho strávíte?

Nejraději bych vzal manželku, že bychom spolu odjeli někam k moři. Jenže cestovat po světě není teď jednoduché. Tak zvítězí opatrnost. Zůstaneme doma na Vysočině a najdu si čas na staré kamarády. Zajdeme na pivo, okoštujeme trochu slivovičky. Ta je prý na ten vir nejlepší. (usmívá se)