„Nebudu lhát, bylo to blbý. Nikdo nechce slyšet takovou diagnozu… Normální život se změní. Okolí musí vědět, o co jde, kdyby se něco stalo,“ popisovala první okamžiky.

Čtyři dny si poležela v nemocnici, ale pomohlo jí, že je sportovkyně. Odjela do Číny, kde vybojovala sedmé místo. Stále ale byla ve spojení s lékařkou Klárou Sochorovou, která jí na dálku radila, jak s nemocí žít. Časem se naučila hlídat si hladinu cukru v krvi.

„Není to nejpříjemnější, ale mám předepsaný režim. Je to proces, který nějakou dobu trvá,“ vyprávěla skeletonistka o léčbě, do níž spadá i píchání injekcí.

Inzulin si aplikuje jednou v noci, což je dávka, která má pokrýt celý den, a pak při každém jídle. „Je potřeba se stále sledovat. Musím počítat sacharidy, píchnout si inzulin a pak asi dvacet minut čekat, než mohu jít něco dělat. To je největší rozdíl proti dřívějšku, kdy jsem na nic takového nemusela myslet.“

Jinak prý nemá žádná výraznější omezení. „Nemusím držet žádnou dietu. Jíst mohu všechno, dělat taky. Teď mám navíc po sezoně, takže je klid,“ usmála se rodačka z Prahy, která do ZOH 2018 reprezentovala Německo, ale pak se z ní stala Češka.

V další sezoně bude její léčba ovlivňovat kromě zdraví i trénink a výsledky.

Cukrovku má i taťka

„Inzulin urychluje regeneraci. Proto jsem bývala unavená, měla rozhozenou koordinaci. To způsobily vysoké hodnoty,“ vzpomínala.

„Je dobře, že se na to přišlo letos a už před Pekingem. Teď víme, proč příprava nefungovala. Když to dostaneme pod kontrolu, budu se cítit mnohem líp a může mi to i pomoci,“ říkala Anička.

„V běžných věcech si dokážu poradit. Když po obědě vyrazím na procházku s pejskem, tak vím, že si musím píchnout menší dávku inzulinu. Postupně se učím, jak se chovat. Už se na všechno nemusím vyptávat,“ prozradila.

S cukrovkou prvního typu se setkala v rodině. „Taťkovi ji zjistili v sedmnácti letech, a přitom dělal gymnastiku. V té době nebyla léčba na takové úrovni. Já to mám snadnější, ale díky němu jsem věděla, že i když mě diagnóza zaskočila, se skeletonem není konec,“ vykládala.

„Měla jsem i představu, že nemoc přinese určité omezení. Je to každý den, musím na to myslet a pořád se o sebe starat,“ krčila rameny. „Ale co, jsou horší věci. Dá se to zvládnout. Těším se, až za měsíc začnu trénovat, že už nebudu unavená.“