Sníh je sice ještě v nedohlednu, ale přípravy na něj už jsou v plném proudu. Třináctý ročník populárního seriálu odstartuje již tradičně v Bedřichově při nočním dobrodružství zvaném Night Light Marathon. Součástí série je slavná ČEZ Jizerská 50.

Vybrat si můžete stejně jako každý rok ze závodů klasickou i volnou technikou v délce od 10 do 50 km podle vašich schopností a dovedností. Na všechny zastávky tradičního běžkařského seriálu můžete vyrazit s celou rodinou. Vaše ratolesti si mohou vyzkoušet Mini SkiTour, tedy závody pro děti do čtrnácti let v délce 300 m až 3 km klasickou technikou, které každým rokem lákají více malých nadšenců.

Zapište si termíny nové sezony, ať se můžete na konci srpna po startu registrací přihlásit mezi prvními. Více informací najdete na www.ski-tour.cz.

Kalendář seriálu SkiTour 2020

· Bedřichovský Night Light Marathon: 3.–4. ledna 2020

· Zadovská 30: 18.–19. ledna 2020

· Karlovská 50: 24.–25. ledna 2020

· Orlický maraton: 1.–2. února 2020

· ČEZ Jizerská 50: 7.–9. února 2020

· JeLyMan: 22.–23. února 2020