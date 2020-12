Nakonec se ale ukázalo se, že šlo o test, který odhalil jeho starý nález. Kvůli tomu však české družstvo přišlo o zhruba dvacet skoků, jelikož museli vynechat jeden závod v Kuusamu, dva v Nižném Tagilu a také plánovaný trénink na tamějším můstku.

„Ještě v Kuusamu jsme se proto rozhodli, že pojedeme do Wisly, abychom mohli před mistrovstvím světa udělat několik tréninkových skoků. Ani tento plán se neuskutečnil. Ve Wisle nepanovalo přívětivé počasí, sníh na můstku tál a skákat se nedalo,“ líčil šéftrenér české reprezentace František Vaculík.

„Rozhodli jsme se přemístit přímo do Planice, kde jsme měli v plánu čtyři tréninky na velkém můstku. Nakonec jsme byli rádi, že jsme se i kvůli přívalu sněhu dostali k jedinému. Stihli jsme šest skoků,“ pokračoval.

Na jejich základě se rozhodl, že Vojtěch Štursa a Viktor Polášek na mistrovství světa nenastoupí. „Jejich pokusy nebyly stabilní, měli trochu problémy během letu,“ prohlásil Vaculík.

Česká jednička Roman Koudelka zahájí sezonu kvůli doléčování zranění až v dalším dílu světového poháru v Engelbergu, a tak se na mamutím můstku v Planici představí jen Filip Sakala a Čestmír Kožíšek.

„Vstup do sezony nebyl ideální, ale věřím, že teď bychom to mohli zlomit. Chtěl bych přelétnout hranici 200 metrů a mým konkrétním cílem je umístit se do třicátého místa,“ přál si prvně jmenovaný syn slavného otce.

Čestmír Kožíšek se na šampionát těší: „Je to pro nás výzva, neboť na sněhu nemáme v této zimě ani dvacet skoků, ale stejně musíme předvést to, co umíme. Když se nám to povede, bude výsledek určitě pěkný. Chtěl bych si zalétat v sobotním finále.”

V Planici začíná program ve čtvrtek kvalifikací. Další dva dny bude probíhat závod jednotlivců a v neděli přijde na řadu soutěž týmů, která se však české dvojice týkat nebude.

Slovinské středisko zažije v adventním čase jednu premiéru. Poprvé se tam bude létat při umělém osvětlení.