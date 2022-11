„V Sunny Valley se mělo závodit těsně po napadení Ukrajiny. Všichni cizinci nenastoupili do kvalifikace a pak jsme měli obavy, jak se dostat domů. Bylo to psychicky náročný,“ přiznala svěřenkyně polského trenéra Tomasze Zerebeckého.

Od sportu si pak dala pauzu. Dodělávala věci do školy a myslela na jiné věci než na lyže. I když do přípravy naskočila, není si jistá, jestli vydrží celý další olympijský cyklus. „Zatím to neřeším,“ krčila rameny závodnice ze Semil.

Pomohl atletický trénink

„Návrat byl pak komplikovaný v tom, že na lyžování nebyl dostatek sněhu. O to kvalitnější ale byl atletický výcvik pod vedením Dany Jandové,“ zmínila zkušenou trenérku, která mimo jiné vedla překážkářku Zuzanu Hejnovou.

„Ne že bych v životě neběhala, ale profesionální atletický trénink jsem nezažila. Sice nemáme techniku jako atleti, ale jeli jsme jejich tréninky. Přitom se Dana snažila hledat specifické prvky pro nás,“ pochvalovala si Kučerová. „Vyhovovalo mi to a s tím přišel potřebný impuls. Trénink mě začal zase bavit. Věřím, že se to projeví na sněhu.“

Nezničitelná hvězda. Rychlobruslařka Sáblíková plánuje celý olympijský cyklus

Vedle toho ji těší návrat Tomáše Krause, který začal na svazu její disciplínu zastřešovat. „Jsem ráda, že se podařilo dostat Tomáše zpátky ke skikrosu. Je to člověk, který má nejvíc zkušeností. Přesně ví, co závodníci potřebují, a to i vzhledem k tomu, že už osm let nezávodí,“ prohlásila o dvojnásobnému mistru světa.

Pokračování v kariéře podpořilo i místo konání mistrovství světa v roce 2023, které se bude od poloviny února konat v gruzínském Bakuriani. „V Gruzii se mi moc líbilo. Jsou tam krásné hory, všude ve světě bývají tratě skoro stejné, ale v Bakuriani by to mělo být jiné. Těším se tam i proto, že jsem tam v roce 2021 byla sedmá.“

Odklad závodů jí nevadí

Po operaci přetrženého křížového vazu se na lyže vrací Diana Cholenská. „To je moc fajn, že jsme zase dvě. Bez Diany byla na hotelových pokojích nuda. Když jsem byla sama, všechno se soustředilo na mě. Takhle budeme spolu řešit i jiné věci,“ vyprávěla o devatenáctileté parťačce.

Stejně jako všechny lyžařské disciplíny trápí i skikrosaře nedostatek sněhu. Potřebují být rozježdění na delším svahu. Neměli kde lyžovat, a protože sníh stále chybí, závody se posouvají. Už na začátku listopadu se nejel úvodní díl SP v Les Deux Alpes.

Život naruby. Nemocná skeletonistka Fernstädtová vyhlíží tři vrcholy nové sezony

A vzhledem k tomu, že toho na sněhu moc nenajezdila, tak si z toho vrásky nedělá. „Popravdě mi to takhle vyhovuje,“ prohlásila třiatřicetiletá členka Dukly Liberec. „Vypadá to, že zruší i druhý podnik zkraje prosince ve Val Thorens.“

Do sezony si Nikol Kučerová přeje, aby ji bavilo závodit. „Bylo by fajn, kdybych dokázala podávat maximální výkony, jakých jsem schopná. To znamená dostávat se pravidelně do malých finále a občas se předvést ve velkém. S tím budu spokojená,“ dodala.