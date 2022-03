Juniorský mistr světa z roku 2017 v letošním světovém poháru nebodoval. Naposledy se mu to povedlo v prosinci 2020 v Engelbergu. „Bohužel jsem už v takovém rozpoložení, že na další pokračování nemám motivaci. Z veškerého úsilí bez úspěchu jsem fyzicky i psychicky unavený,“ sdělil Deníku závodník Dukly Liberec.

Jakou roli hraje dlouhá série výsledků bez bodů?

Velkou. Samozřejmě bych rád bojoval o vavříny, hodně by mi pomohlo získat každý víkend pár bodů. To by pak bylo o něčem jiném, než pokaždé bojovat v kvalifikaci.

Nečekané rozhodnutí. Bývalý juniorský šampion Polášek ukončil kariéru

Nepřispěla k vašemu rozhodnutí nelepšící se situace s domácími můstky?

Těžko říct. Výhoda by to byla obrovská. Ale letošní podmínky přípravy v Planici byly na dobré úrovni. Můstky by nejvíc pomohly mezi závody na doladění.

Jakou měrou se na loučení podepsala covidová karanténa, do níž jste musel nastoupit v Pekingu, kde jste pak startoval jen v závodě družstev?

To byla velká rána. Přestože jsem do té doby neměl ani bod ve světovém poháru, tak na posledním kempu jsem skákal slušně a věřil si, že na hrách předvedu dobrý výkon. Ale stalo se, co se stalo. Nemít ani šanci něco ukázat bylo frustrující.

Proč jste neohlásil konec až po sezoně, zlomil vás nezdar v kvalifikaci na finále RawAir turné v Oslu?

Už jsem to v sobě nemohl déle držet…

Šlo čistě o vaše rozhodnutí, nebo jste ho s někým konzultoval?

Rozhodoval jsem se sám. Ty pocity, které momentálně mám, mi ukazují, že tohle je správný směr.

Existovaly nějaké pokusy, jak restartovat kariéru?

Každý víkend na závodech byl pro mě restart, pokaždé šlo o naději, že závody začnou vycházet. Bohužel to ani jednou nevyšlo…

Je to definitivní verdikt? Neuvažoval jste třeba o roční pauze a po ní se vrátit s čistou hlavou?

Je to definitivní. Kdybych řekl, že si dám rok pauzu, pořád bych měl nějaký závazek, který bych musel dodržet. A s tím bych žít nechtěl.

Máte představu, co budete v další životní etapě dělat?

Žádný konkrétní plán zatím nemám. Budu se rozhlížet, co by mě mohlo bavit a naplňovat.

Místo dalšího závodu máte volno, jak ho prožijete?

Teď si potřebuji hlavně odpočinout a dát se dohromady i zdravotně.