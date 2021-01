Třiatřicetiletý Stoch vyhrál Turné i v letech 2017 a 2018 a s třemi vavříny se vyrovnal Němci Helmutu Recknagelovi a Norovi Björnu Wirkolovi. Čtyřikrát uspěl Němec Jens Weissflog a rekordmanem je pětinásobný šampion Fin Janne Ahonen.

Čeští reprezentanti mají za sebou nejhorší Turné po 17 letech - stejně jako tehdy nebodovali. Viktor Polášek a Čestmír Kožíšek neuspěli ani v jednom ze čtyř závodů. Romanu Koudelkovi se vrátily problémy s kolenem a odjel po kvalifikaci v Ga-Pa.

Stoch předvedl i v horších podmínkách v úvodním kole v Bischofshofenu nejdelší skok 139 metrů, a vedl o více než sedm bodů před Němcem Karlem Geigerem. Třetí byl průběžně Nor Marius Lindvik.

Ve druhém kole ukázal Stoch velké zkušenosti a skok zvládl perfektně. Dolétl na 140 metrů a závod vyhrál o 20 bodů před Lindvikem. "Všechno šlo výborně a dá se říci, že jsem si to užíval. Je to ocenění mé práce a práce celého týmu," řekl Stoch.

Legenda

"Byl prostě nepřekonatelný. Už toho dokázal hodně a teď to jenom potvrdil. Je to prostě legenda," řekl Doležal v České televizi. "Není to jenom moje zásluha, je to celý tým. Máme skvělou atmosféru a i ostatní skáčou výborně."

V Turné zvítězil Stoch suverénně o více než 48 bodů před úřadujícím mistrem světa v letech Geigerem, třetí skončil Kubacki. V první šestce byli čtyři Poláci, a to přitom málem přišli o první závod v Oberstdorfu. Po opakovaných negativních testech na koronavirus se kvůli nim anulovala kvalifikace a nakonec mohli skákat.

V čele Světového poháru se udržel Nor Halvor Egner Granerud, který skončil v pořadí Turné po horších rakouských závodech čtvrtý.