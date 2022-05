Březina trénuje mladé talenty. Dceru bruslit naučím, ale nutit ji nebudu, říká

„Je to ocenění celého týmu a myslím, že jsme si to společně zasloužili. Ankety beru s nadhledem, je složité porovnávat různé disciplíny, a i jiní sportovci v uplynulé sezoně předvedli fantastické výkony. Každopádně mám radost, já totiž ceny a poháry a medaile a korunky sbírám docela ráda,“ uvedla s úsměvem Ledecká. „Jsem hrozně ráda, že jsem stále schopná v obou sportech držet krok se světovou špičkou. Není to jenom moje zásluha, ale také celého lyžařského a snowboardového týmu. Moc si toho vážím a doufám, že další rok uděláme zase další krok dopředu,“ dodala.

Trenéra roku vyhrálo duo Ledecké

Vyhlášení Krále bílé stopy se kvůli změně plánu v přípravě na nadcházející sezonu nakonec osobně zúčastnit nemohla. „Měla jsem v plánu dorazit, ale bohužel plány se mění kvůli podmínkám a počasí na kopci. Bohužel se tedy letos zúčastnit nemůžu. Ale beru to tak, že cenu za mě někdo může převzít, ale odtrénovat za mě nikdo nemůže. Jsem na horách, testuju nový materiál, lyžuju a pak pojedu snowboardovat. Všechny na místo zdravím a doufám, že se potkáme společně brzy u jiné příležitosti,“ vzkázala Ledecká.

Kromě celkového prvenství Ledecká ovládla také kategorii alpský lyžař roku a snowboardista roku. Mezi běžci na lyžích vyhrál Michal Novák, nejlepším akrobatickým lyžařem byla vyhlášena Nikol Kučerová, skokanem roku podruhé v řadě Karolína Indráčková, sdruženářem premiérově v kariéře Jan Vytrval a travním lyžařem dlouhodobý lídr Martin Barták.

Samková po zranění zase trénuje: Přemýšlím o každém pohybu, i o chůzi do schodů

Kategorii Trenér roku vyhrálo česko-italské lyžařského duo Ledecké – Tomáš Bank a Franz Gamper, Juniorem roku se stal sedmnáctiletý freestyle snowboardista a zlatý a stříbrný medailista z Evropského olympijského festivalu mládeže Jakub Hroneš.

Do Síně slávy českého lyžování byl jako vůbec první akrobatický lyžař v historii uveden Aleš Valenta. Dlouholetý reprezentant a muž, jenž v České republice proslavil disciplínu akrobatických skoků. A to především díky památnému olympijskému triumfu na Hrách Salt Lake City 2002. Celkově se Valenta zúčastnil třech zimních olympijských her. Jako první na světě skočil trojité salto s pěti vruty. Ve Světovém poháru si připsal tři vítězství, dohromady dvanáctkrát si doskočil pro stupně vítězů.