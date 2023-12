Už neměl sílu pokračovat. Zdravotní problémy Tomáše Portyka tolikrát srážely, že se v sedmadvaceti letech rozhodl milovanou severskou kombinaci opustit. Po protrápených sezonách to ještě zkusil v listopadu na Světovém poháru ve finské Ruce, ale to už byla pro rodáka z Jilemnice labutí píseň.

Tomáš Portyk | Foto: ČOV/Pavel Lebeda

Portyk se poprvé v elitním seriálu objevil v roce 2013 v Chaux-Neuve. Celkově v kariéře nastřádal v SP 137 startů, v individuálních závodech pětkrát vybojoval umístění v nejlepší desítce.

Na stupně vítězů vystoupal v sezoně 2016/17 ve Val di Fiemme, když v týmovém sprintu po boku Miroslava Dvořáka obsadil druhou příčku.

Běžky jsou v Česku obrovský fenoménem. Zájem dětí neustále roste

Závodník Dukly Liberec startoval šestkrát na mistrovství světa a na olympijských hrách se představil v Soči, Pchjongčchangu a Pekingu. Jeho nejsvětlejší chvíle přišla v roce 2016, kdy se stal v Rašnově juniorským mistrem světa. Víc toho už ale na můstcích a běžeckých tratích nepředvede.

„Bohužel jsem cítil, že tělo nedokáže fungovat takovým způsobem, jaký bych si představoval. V posledních dvou letech jsem se nedokázal dostat na svou dřívější úroveň,“ prozradil.

Každým závodem se víc a víc trápil

„Samozřejmě jsem to chtěl zkoušet dál. Je skvělé dělat to, co mě baví a naplňuje. Zároveň jsem však cítil velkou nespokojenost. Každým závodem jsem se víc a víc trápil. Po nocích jsem nespal a jen přemýšlel, jak se dostat zpátky. A aby mě severská kombinace zase bavila a naplňovala,“ líčil.

Ve své drsné disciplíně narážel na podobné problémy jako skokani na lyžích. Můstky v Česku nejsou a v dohledné době asi až na výjimky nebudou v provozu. Portykův problém se však v posledních letech týkal hlavně únavy, jejíž příčinu se lékařům nepodařilo zjistit. Analýza krevního vzorku odhalila špatné hodnoty.

Jak skoncovat s nudou? Už ani Nory to bez Rusů nebaví. Dominance zabíjí sport

Ani odběr kostní dřeně nebyl povzbudivý. Aspoň se ale vyloučila možnost závažného onemocnění. Zároveň se nepřišlo na to, proč má tak málo bílých krvinek. A tak po zralé úvaze raději zvolil život v poklidu. Přitom vyzdvihl podporu okolí, které se mu během kariéry dostávalo.

„Nejvíce bych chtěl poděkovat své rodině, hlavně pak tátovi. Byl to právě on, kdo stál za vším, co jsem dokázal. Přes všechny překážky mi kladl na srdce, že je to jen sport, kterým bych se měl hlavně bavit. Táta mi dokázal vždy pomoci, dával mi rady, kterých jsem si vždycky vážil a dával na ně největší důraz,“ uzavřel už bývalý český sdruženář číslo jedna.