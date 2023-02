Češi ve stíhačce na MS nezvládli střelbu. Johannes Bö slaví další titul

A jaké odezva přišla z domova? Kolik jste dostala vzkazů či gratulací od známých či rodiny?

Rodiče jsem měla přímo na místě závodu. Z toho jsme měla největší radost, že jsme to mohli všechno prožít společně. Jinak gratulací mi přišlo ohromně moc. Až mě překvapilo, kolik lidí závod sledovalo a vzpomnělo si na mě. Po závodě bylo moc příjemné si ty vzkazy pročítat.

Tereza Voborníková

narozena: 31. května 2000

úspěchy: dvakrát juniorská mistryně světa (2022, Soldier Hollow, sprint + stíhací závod), bronz z juniorského MS (2022, Soldier Hollow, vytrvalostní závod)

Jak se vám usínalo? Zabrala jste hned, nebo si opakovaně přehrávala závod?

Večer po závodě jsem byla poměrně unavená, takže jsem usnula docela lehce. Bohužel mi ale tady to spaní moc nejde, v noci se často budím, takže celkově ta noc byla nic moc. Samozřejmě jsem usínala s příjemným pocitem. Jenže tím výsledkem jsem si vyzávodila i dopingovou kontrolu a musela už v sedm ráno frčet na odběr.

Jak se na ten úspěšný závod díváte s odstupem dne? Už první emoce opadly, nebo se ještě cítíte trošku euforicky?

Popravdě, v neděli jsem ani nějak nevnímala, co se vlastně stalo. Nějak mi nedocházelo, co se mi podařilo, že to je dost hustý, skončit sedmá na mistrovství světa. Navíc být se dvěma chybama v top deset, to bych před závodem vůbec nečekala. Když jsem se byla dneska projet na lyžích, tak jsem cítila takový hřejivý pocit. První emoce pochopitelně odezněly, ale pořád mám z toho radost. Už se ale také těším na další závody a na to, co mě v nich zase potká.

Závodila jste už v podobné mlze?

Ne. Ještě nikdy jsem nic podobného nezažila. Tohle byla pro mě další nová zkušenost.

Sprint biatlonistů ovládli Norové. Krčmář dvakrát chyboval a dojel čtrnáctý

Nyní máte dva dny volna. Jak je trávíte?

My máme každý den trénink. Není to nic náročného, většinou je to nějaká hodinka vyjetí. Dneska (v pondělí - pozn. aut.) jsme ani nebyly střílet, jindy jdeme na pár položek, abychom z toho úplně nevypadly. Odpoledne pak už jen nějaký volný běh a zbytek volna regenerujeme. Jdeme na masáž, fyzioterapii, protahování… Takže spíš člověk tak polehává a zkouší načerpat energii do dalších závodů.

Je pro vás dobře, že si po svém úspěchu odpočinete psychicky, nebo byste raději jela hned další závod?

Mně se popravdě lépe závodí, když mám dva závody za sebou. Vzhledem k tomu, že tady trošku bojuji s tím spánkem, dneska bych moc energie neměla. Pokusím se proto co nejvíce dospat, abych měla na středu dostatek energie.

Moravec se chystá na komentování MS. Davidová má šanci na medaili, říká

Vloni jste své dva tituly juniorské mistryně světa získala ve sprintu a stíhačce. Ve středu vás ale čeká individuální závod, který je o pět kilometrů delší než stíhačka. Máte ráda dlouhé závody?

Mám je dokonce nejraději. Pro mě čím delší závod, tím lepší. Nejsem totiž moc rychlostní typ. Takže když se jedou nějaké krátké tratě, typicky třeba singl mixy, kde je úsek kilometr a půl, nejsem moc schopná dostat se do svižného tempa. Delší tratě jsou samozřejmě náročnější, ale nejedou se v takovém tempu. Na individuál se určitě těším. Je to můj nejoblíbenější typ závodu a doufám, že se mi povede.

Následují štafety a nakonec hromadný závod. Podle předběžné startovní listiny jste si již v něm vybojovala účast. Zbude vám dost sil?

Pokud to tak opravdu dopadne, budu mít především ohromnou radost. Já jsem hromaďák mezi ženami dosud nejela. A tím, že ta moje premiéra bude na mistrovství světa, je to i splnění mého malého snu. Zkušenost s tím ale ještě žádnou nemám a bude to celé pro mě nové poznání.