Mistryně světa Markéta Davidová zahájila Světový pohár v biatlonu vítězstvím ve vytrvalostním závodě. Ve švédském Östersundu výhrála díky čisté střelbě. Po triumfu na únorovém světovém šampionátu v Pokljuce podruhé za sebou vyhrála závod na 15 kilometrů a znovu na střelnici neminula ani jeden terč.

Vedení se Davidová ujala po druhé položce a na závěrečné stojce si mohla dovolit i jednu chybu. Ani tu neudělala a po sestřelení dvacátého terče se pousmála. S výjimkou Davidové žádná z dalších závodnic ze světové špičky neodstřílela čistě. "Sama nevím, jak jsem to dokázala. Jsem za to ráda. Vleže to bylo v pohodě, ve stoje jsem si těmi ránami nebyla úplně jistá a jsem ráda, že spadly," řekla České televizi.