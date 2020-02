Minulý týden Ledecká v Super G nestartovala, v závěru závodního víkendu v bulharském Bansku raději vsadila na odpočinek. A to se ukázalo jako dobrá volba. V Krásné Poljaně Ledecká totiž potěšila i svého kouče. „Jsem spokojen, dobrá jízda, překonali jsme malou krizi z minulého týdne. Program nám poskytl trochu odpočinku,“ poukázal Tomáš Bank v rozhovoru pro Českou televizi na to, že kvůli počasí byl v Rusku zrušen sjezd.

I přes umístění v první desítce, pro Ledeckou prvním v Super G v této sezóně, ale našel Bank na jízdě české lyžařky i něco špatného. „Byla tam ale jedna velká chyba, která stála Ester hodně dobré umístění,“ posteskl si.

A jak nesly ostatní týmy neplánovaný závodní výpadek způsobený přívaly sněhu? „Někteří trenéři jsou trošku nervózní, speciálně němečtí, ale jinak tady máme dobrou zábavu, restaurace, takže se to dá vydržet,“ nastínil Bank s úsměvem „náhradní“ program a dodal, že v případě zrušeného sjezdu zvítězila obava o bezpečnost závodnic.

Navzdory vrtochům počasí ale dokázal český tým v čele s Ledeckou i kvalitně potrénovat. „Jeden den jsme jezdili obří slalom a včera Super G, přestože závodní kopec nebyl v super stavu, ale kopec na rozježdění byl perfektní,“ pochvaloval si Bank. Teď už kouká dopředu na další program. „Ester letí rovnou do Garmische a my na skok domů, na jeden den a pak za Ester,“ prozradil plány nejbližších dní.



Právě v německém Garmisch-Partenkirchenu čekají na lyžařky od čtvrtka do neděle další závody.