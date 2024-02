„Natáčení vlastně začalo ten den, kdy mi vyndávali šrouby z nohou. To zranění nebylo vůbec v plánu, ale myslím, že to dokumentu dodalo zajímavou linku,“ vzpomíná Evka, která se v životě musela vyrovnat s mnoha úskalími a překonat řadu hořkých ztrát.

Nyní může veřejnost díky filmovému dokumentu „EFKA - Nejrychlejší holka ve vesmíru“ nahlédnout do dalších kapitol jejího života - včetně nesnadného návratu na bílé stráně po těžkém zranění - z nichž čiší ohromná síla porvat se vším, co stojí v cestě.

„Jsou tam osobní věci, ale to mi nevadilo a přišlo mi, že to dobře zapadalo. Myslím, že to je i díky tomu, že to režisér dobře vystihl. Strávil s námi dlouhou dobu a pochopil jak mě, tak i můj tým,“ pokračuje hvězda bílých svahů, která první závod na prkně jela v deseti letech.

Připomíná i jeden z nejsilnějších momentů filmu. „Já mám hrozně ráda video, kdy mi máma nadává, že jím sníh, jestli chci mít žloutenku a já jí odpovídám, že chci mít žloutenku. To mě dost baví, je to taková ukázka mého vzdoru. Myslím, že jsem jako malá byla na rodiče hodně drzá a hubatá.“

Spousta vtipných i dramatických situací

Film ukazuje i maminku a tátu závodnice, o něž ji během dvou let připravila zákeřná nemoc. Zatímco na otcův odchod byla připravenější, smrt matky přišla náhle a nebylo snadné se se ztrátou vyrovnat. Navzdory tomu si zachovala osobitý humor. Na svatbu ji pak k oltáři v roce 2022 vedla mladší sestra Jana.

Eva Samková se v sedmnácti letech stala juniorskou mistryní světa

Dokument byl představen 15. února, tedy deset let po zlatém triumfu v Soči. Na další ZOH v Pchjongčchangu 2018 si ještě pod jménem Samková dojela pro bronz. Je také dvojnásobnou mistryní světa a dvakrát vyhrála i celkové hodnocení světového poháru. V roce 2014 se jako první Češka probojovala na stupně vítězů na X-Games v Aspenu. Skončila druhá a stejné umístění zopakovala i o dva roky později.

Ve filmu vystupují také její trenéři Marek Jelínek a Jakub Flejšar a manžel Marek Adamczyk, ale i kůň Pepin, na němž se rodačka z Vrchlabí ráda projíždí. „Doufám, že se dokument bude líbit. Myslím, že je v něm spoustu vtipných situací, některé i dramatické a že to pěkně odsejpá,“ dodává hlavní protagonistka.