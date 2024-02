Téměř hotovo. Už jen dvě věci trápí před středečním startem biatlonového mistrovství světa v Novém Městě na Moravě jeho organizátory. Špatná předpověď počasí minimálně na první týden šampionátu a letošní rozpačité výkony českých reprezentantů. „Jsme připraveni na všechny varianty. A náš tým má na to zopakovat výsledky z minulého mistrovství,“ je přesto optimistický šéf svazu a organizačního výboru Jiří Hamza.

Poslední novinky z příprav MS v biatlonu představili na čtvrteční tiskové konferenci (zleva) ředitel závodů Vlastimil Jakeš, prezident Českého biatlonového svazu Jiří Hamza a sportovní ředitel svazu Ondřej Rybář. | Foto: Deník/Karel Líbal

Necelý týden zbývá do prvního startovního výstřelu mistrovství světa v biatlonu v České republice. Novinky o současném dění v dějišti šampionátu i o domácí reprezentaci sdělili zástupci svazu na středeční tiskové konferenci.

A není divu, že se vše točilo kolem dvou aktuálních žhavých tématech. Teplém počasí a výkonech tuzemské reprezentace. „Počasí nás opravdu straší,“ netajil Vlastimil Jakeš, ředitel biatlonových závodů. „V posledních letech je to ale dost časté a už se s tím umíme vypořádat.“

Vlastimil Jakeš o přípravných pracích ve Vysočina Areně:

Zdroj: Deník/Karel Líbal

Na Vysočině panují teplotní stavy nad bodem mrazu, které se promítly i do závěrečného finiše příprav. „Některé přípravné jsme museli odložit, takže finalizace detailů se odkládá na pondělí, možná až úterý. Zastavili jsme i rolbování a vyčkáme opravdu až do poslední chvíle.“

Organizátoři ale uklidňují všechny fanoušky. Udělají vše pro to, aby se jich případné logistické úpravy co nejméně dotkly. „Předpověď počasí opravdu není příznivá,“ krčí rameny šéf Českého svazu biatlonu a viceprezident IBU Jiří Hamza. „V první den mistrovství má být jedenáct stupňů a pršet. Ale oproti minulému šampionátu před jedenácti lety už nejsme žádní pankáči a amatéři, takže si s tím umíme poradit,“ dodává s úsměvem.

Forma je nejistá

Jisté obavy panují také o výkony domácího výběru. „Očekávání jsou možná někdy až přehnaná,“ snaží se o odlehčení tlaku na české reprezentanty sportovní ředitel svazu Ondřej Rybář.

Toho ale asi úplně dosáhnout nelze. „Víme, že letošní výsledky nejsou nejlepší. To ani nechci zastírat, protože to tak je,“ netají Hamza. „Přesto si dovolím tvrdit, že náš tým má na to zopakovat výsledky z minulého mistrovství. Mnozí mi říkají, že jsem moc optimistický, ale já tomu prostě věřím. I když stejně jako u počasí ani výkony závodníků ovlivnit neumím.“

Ondřej Rybář o přípravě českých reprezentantů na MS:

Zdroj: Deník/Karel Líbal

Nominovaná desítka nyní užívá pár chvil klidu a oddechu. „Skončila nám závěrečná příprava na šampionát,“ prozradil Rybář. „Jádro týmu se připravovalo ve vyšší nadmořské výšce v Anterselvě, kde zůstalo po závodech Světového poháru. Nyní mají čtyři dny na reaklimatizaci, takové kratší volno. V neděli čtvrtého února potom najedou do Nového Města. Tam už nás potom čekají tréninky a první závody.“

První závod mistrovství světa ve Vysočina Areně je na programu ve středu sedmého února, kdy se v 17.20 na start postaví smíšené štafety.