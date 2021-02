Závody, které jsou generálkou na mistrovství světa, proběhnou přesně za týden - 20. a 21. února.

V jakém stavu jsou přípravy na Zlatou lyži? Už máte nachystáno?

To by bylo pěkné… Nyní především rozvážíme sníh do horních míst tratí. Samozřejmě pokračují i veškeré práce okolo logistiky závodu, především s ohledem na nová vládní opatření a karanténu. Musíme tak vyjednat podmínky pro to, aby závod byl uskutečnitelný a regulérní. Plus pochopitelně probíhá i taková rutinní práce ohledně zabezpečení závodů, komunikace s hotely a podobně.

Trochu jste mě zarazil s tím sněhem. Spíše jsem se pod dojmem současného počasí domníval, že budete sníh z tratí odklízet…

Jedna věc je ta, že máme nahromaděný technický sníh na hromadách, ten se právě rozváží na trať. Toho přírodního sněhu zase tolik nemáme a výhradně na něj spoléhat nemůžeme, takže naopak nám spíše přípravy komplikuje.

Pokud jde o zmíněnou karanténu. Závodníky sem ale jistě požadovaných pět dní před prvním startem nedostanete, že?

To by ani nešlo. Všichni mají naplánované přesné příjezdy i odjezdy. Hned po závodech v Novém Městě se závodníci přesouvají do Německa na mistrovství světa v Oberstdorfu, takže cestovní plány jsou jasně dané. Proto právě komunikujeme s ministerstvem zdravotnictví a vyjednali si výjimku.

Požadavky na ochranu zdraví sportovců asi budou přísné.

Samozřejmě. Je potřeba přitom zdůraznit, že se jedná o nejtestovanější skupinu sportovců. Po příjezdu projdou testy, uzavřou se na hotely a žijí ve svých bublinách. Testovat je budeme i v průběhu závodů, a samozřejmě se budou testovat i před odjezdem do další země. Takže oni tady za nějaké čtyři dny pobytu v Novém Městě podstoupí hned tři testy.

Jak se v těchto mimořádných podmínkách shánějí finance za závody bez diváků?

Já se naštěstí na skládání rozpočtu nepodílím, starám se o výdajovou stránku. (smích) Pochopitelně se ale snažíme k rozpočtu přistupovat s maximální racionalitou a obracíme každou korunu. Pro nás je klíčové především dokázat, že umíme uspořádat kvalitní závody i v této nepříznivé době.

Co se týče sportovní stránky: jak moc ublíží Zlaté lyži neúčast norské reprezentace či lídra Světového poháru Alexandra Bolšunova?

Domnívám se, že je to především velká ztráta pro FIS. Přece jenom se jedná o sledované závody Světového poháru. Bohužel, doba je taková, a především skandinávské země jsou hodně obezřetné. Ale pokud se podíváte třeba na biatlon, tam se nic takového neděje. Tam třeba Norové objíždějí všechny závody bez problémů. V běžeckém lyžování je situace jiná. Tohle mi ale nepřísluší víc hodnotit. Je však pochopitelné, že když nepřijedou nejlepší závodníci, sportovní kvalitě to Zlaté lyži nepřidá.

Co byste popřál letošní Zlaté lyži?

Já bych jí hlavně popřál, aby se opravdu uskutečnila. I vzhledem k současnému počasí to budou po čase závody v typickém zimním počasí a prostředí. Navíc můžeme připravit tratě v klasických partiích Vysočina Areny, kde se v minulosti tradičně jezdilo. Letos se navíc pojedou okruhy v opačném směru, což bude pro diváky, byť pouze u televize, jistě zajímavé. Trať tak bude ještě náročnější. Věřím, že se opět potvrdí, že v Novém Městě nabízíme v porovnání s ostatními areály extra třídu.