Kvůli zranění kolena Krýzl předloni přišel o olympiádu v Pchjongčchangu. Tehdy měl černé myšlenky a myslel, že už pověsí lyže na hřebík. "Přišla krize a zvažoval jsem, co dál, ale vnitřně jsem cítil, že mám potenciál se zlepšovat. Že jsem nedosáhl svého maxima," řekl ČTK osmý muž ze slalomu z mistrovství světa 2009.



Dopředu ho žene láska k lyžování. "Jsem dychtivý. Cítím bytostně, že chci na kopec, na sníh, a usnadňuje mi to kondiční trénink. Užívám si, že se můžu zničit s nějakou vizí. Prožívám pocit sportovce, který za pár let mít nebudu a bude mi chybět," tuší a dodal: "Je to totální přísun adrenalinu. Kdybych se na to vykašlal ve chvíli, kdy cítím, že to jde a je prostor pro zlepšení, tak by mě to v budoucnu nejspíš mrzelo."



Před uplynulou zimou začal spolupracovat s trenérem Miroslav Kolářem, s kterým je v kontaktu prakticky celou kariéru. Přestoupil na značku lyží Atomic, vyrazil na asijské turné a začátkem prosince vyhrál v Číně dva slalomy kategorie FIS. Na nejvyšší stupínek vystoupil po dvou letech. "Všechno šlo, byl jsem nabuzený a věřil, že se vrátím na pozice z let minulých a třeba je ještě vylepším," vyprávěl Krýzl.



Před vánočními svátky se chystal na konfrontaci s elitou. "Byl jsem jistý, že někdy v sezoně zaboduju," přiznal myšlenky na umístění do třicátého místa, což ve Světovém poháru naposledy dokázal v březnu 2017. Jenže týden před startem obřího slalomu v Alta Badii si pochroumal kotník. "To byla tvrdá rána," prohlásil patnáctinásobný mistr republiky.



Kariéru má ale protkanou zraněními, proto se nehroutil. Naopak, pracoval na rychlém uzdravení, aby stihl zbytek sezony. V Japonsku se v únoru vrátil do SP a v obřím slalomu byl i s vysokým startovním číslem pětatřicátý. "To bylo víc než pozitivní, přes šílený podmínky jsem byl blízko a získal jsem důvěru okolí."



Jeho další rozlet ukončila opatření kvůli šíření nemoci covid-19. "Zavřeli mi to před nosem," konstatoval. Nouzový stav využil ke studiu a kondiční přípravě.



Jeho vrcholy jsou světový šampionát za rok v italské Cortině d'Ampezzo a olympiáda v Pekingu 2022. "Mám před sebou dvě stěžejní sezony, které mě lákají. Cítím se dobře fyzicky a prostor pro nějaký super výsledek je celkem reálný," řekl. A po zimních hrách v Číně se zamyslí nad budoucností. "Co bude mít smysl a co ne."



Pochvaluje si nynější spolupráci s mladými reprezentanty. Jezdí na společné kempy a budují tým. "Je to dobrej kádr. Snad se to ukáže, máme nakročeno," řekl Krýzl.