Příliš se nedařilo jedinému českému zástupci, který si start v „masáku“ vybojoval. Michal Krčmář už na první střelbě třikrát minul, v dalším průběhu přidal další tři chyby a nakonec dojel na pětadvacátém místě.

To Bö má o mnoho důvodů k radosti víc. Závod absolvoval od startu do cíle v čele a postupně navyšoval svůj náskok až na konečných více než dvaačtyřicet vteřin. V neobvykle roztrhaném startovním poli, kdy už osmý Rakušan Eder ztratil na vítěze více než dvě minuty, dělilo pětadvacátého krčmáře od triumfujícího Nora bez patnácti vteřin pět minut.



V celkovém pořadí světového poháru vede vítěz nedělního závodu před svým bratrem, třetím je Francouz Fillon Maillet. Krčmářovi patří průběžně jednadvacátá příčka.

SP v biatlonu v Le Grand-Bornand - závody s hromadným startem:



Muži (15 km):



1. J.T. Bö (Nor.) 41:36,3 (1 tr. okruh), 2. Jacquelin (Fr.) -42,1 (1), 3. T. Bö (Nor.) -51,8 (1), 4. Fillon Maillet -1:03,3 (2), 5. M. Fourcade (oba Fr.) -1:05,0 (1), 6. Dale (Nor.) -1:51,9 (2), 7. Peiffer (Něm.) -1:53,9 (2), 8. Eder (Rak.) -2:00,6 (1), 9. Bjöntegaard (Nor.) -2:09,7 (1), 10. Desthieux (Fr.) -2:15,7 (4), …25. Krčmář (ČR) -4:44,8 (6).



Průběžné pořadí SP (po 7 z 24 závodů): 1. J.T. Bö 374, 2. T. Bö 313, 3. Fillon Maillet 281, 4. M. Fourcade 267, 5. Desthieux 266, 6. Loginov (Rus.) 265, …21. Krčmář 113, 36. Štvrtecký 48, 42. Moravec 33, 52. Václavík 19, 67. Šlesingr (všichni ČR) 6.