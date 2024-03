/VIDEO/ Česká biatlonistka Eva Puskarčíková je populární i poté, co opustila svět střelnic a běžeckých tratí a pilně se začala připravovat na roli maminky. Další plusové body si připsala svým nejnovějším videem, které prezentovala na sociálních sítích. Originální radou totiž řadě nastávajících maminek totiž vytrhla trn z paty.

Biatlonistka Eva Puskarčíková . | Foto: Deník/Vojtěch Žižka

Tenhle tip se ale zdaleka nemusí hodit jen těhotným, což sama Puskarčíková, která čeká dítě se svým partnerem z biatlonového prostředí Thomasem Bormilinimi, připsala k videu. „Vhodné pro všechny, kdo mají indispozici v podobě velkého břicha z jakéhokoliv důvodu, či omezení pohybu z důvodu zdravotního problému,“ uvedla.

Jde o zlepšovák v činnosti, která mnohým může připadat naprosto automatická a všední, ale řadě lidí může způsobit nemalé problémy. Oblékání ponožek.

Jak si obléknout ponožky podle Evy Puskarčíkové:

„Budeme potřebovat jen ručník a ponožku. Na začátek vezmeme ručník a konce zarolujeme k sobě,“ ukazuje Puskarčíková ve videu, jak složit pomůcku do správného tvaru. „Ručník strčíme do té ponožky až úplně do špičky. Ten kanálek na druhé straně, než je pata,“ předvádí názorně.

Pak přistoupí k samotnému oblékání. „Vezmeme ručník a začneme strkat nohu do trojúhelníčku,“ ukazuje na tvar, který si vytvořila. „Začnete si postupně nazouvat ponožku. Můžete střídat i konce, za které budete tahat. Jediné, co jsem ještě nevychytala, je pata, která mi někdy vyjede výš,“ přiznala.

Návod pro těhotné i lidi s bolavými zády

I tak ale za nápad sklidila hromadu obdivných komentářů a tisíce lajků. „Sakra, proč se tohle ke mně nedostalo? Minulý týden jsem porodila a ponožky byl můj dennodenní boj,“ napsala jedna ze sledujících. „To se hodí i pro lidi, co mají bolavá záda. Super,“ přidala další.

Olympijské sporty se nově rozšíří o skialpinismus. O účast zabojují i Češi

„Jsem po operaci kolene, noha v ortéze 6 týdnů, takže obouvání ponožek je momentálně ze sekce sci-fi. Teda bylo. Teď už nejsem bosorka, ale obě nožky pěkně v teple. Díky, Evi,“ děkuje jiná.

Přidal se dokonce i Bormolini. „Jsi roztomilá,“ okomentoval spíše svou partnerku než její zlepšovák italský partner třiatřicetileté rodačky z Jilemnice.