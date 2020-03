Třiadvacetiletá Davidová stála ve zkrácené sezoně třikrát na stupních vítězů v individuálních závodech SP. Shodně byla třikrát třetí ve sprintu. Nad osobní výkony ale staví týmový úspěch v mixu ze světového šampionátu v italské Anterselvě.

"Na medaili z mistrovství budu dlouho vzpomínat, protože sdílená radost po štafetě je vždycky větší. Mám štafety ráda. Když se to povede, tak můžete sdílet nadšení s dalšími třemi lidmi. To je o to větší zážitek," řekla Davidová ČTK.

Ve smíšené štafetě jela s Evou Kristejn Puskarčíkovou, Ondřejem Moravcem a Michalem Krčmářem. Na druhém úseku předvedla bezchybnou střelbu a díky výbornému běh předávala jako druhá. "Byl to krásný den," vzpomínala. "Mistrovství světa byl vrchol sezony a jsem ráda, že se nám to povedlo zrovna tam."



Ve Světovém poháru má za sebou čtvrtou sezonu, ale teprve druhou, v níž objela všechny díly. Absolvovala 20 individuálních startů a jen tři byly vyloženě nepovedené. "Ve výsledku byla sezona asi úspěšná. "Byly závody, které nebyly úplně ono, ale když se ohlídnu, tak to nebylo špatný."

Zkoušky musí počkat



Na závěr sezony zažila i novou situaci. Ve stíhacím závodu po dvou položkách vedla. První místo ale neudržela a skončila osmá. "Doufám, že mě to posune trošku dál. A příště, až se to třeba někdy nastane, budu vědět, co dělat," řekla.

Patří mezi nejrychlejší biatlonistky na lyžích, ale během sezony měla i pocit, že běžecká forma kolísá. Na střelnici naopak patří k pomalejším a tu a tam naznačila zrychlení. "Snažíme se každou sezonu být lepší ve všem. Bylo to různé. Někdy se dařil víc běh, někdy střelba. Bylo to střídavé," konstatovala Davidová.

Pochvaluje si celkovou atmosféru v českém týmu. Štafeta žen dojela na MS čtvrtá, Lucie Charvátová šokovala bronzem ve sprintu a zpočátku se dařilo i největší kamarádce Davidové Evě Kristejn Puskarčíkové. "Ukazuje to, že fungujeme dobře a doufejme, že to bude pokračovat a stoupat nahoru," uvedla Davidová.Druhou sezonu u českých biatlonistek má za sebou norský kouč Egil Gjelland. Ženy si musely zvykat na jeho tréninkové metody. "Méně těžkých tréninků, zato spoustu dlouhých v nízké intenzitě a žádné volno," připomněla Davidová hlavní změny. Má dojem, že spolupráce jde čím dál lépe. "Rok od roku si to sedá víc a víc. Egil poznává víc, co na nás platí, a to si myslím, je taky důležitý. Uvidíme, co si na nás přichystá dál," uvedla.Sezona skončila kvůli pandemii koronaviru předčasně. Davidová cvičí doma a občas si jde zaběhat. Chtěla jet na krátkou dovolenou a dodělat zkoušky ve škole, což nyní nelze. "Doufám, že se vše za chvíli vrátí do normálu," řekla.