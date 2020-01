Po dlouhých šesti letech slaví Rakousko vítězství ve sjezdu Světového poháru v Kitzbühelu. Další ročník legendárního závodu vyhrál Matthias Mayer, i druhé místo patří našim sousedům, získal ho Vincent Kriechmayr. Ve stejném čase dojel Śvýcar Beat Feuz.

Sjezd Světového poháru v rakouském Kitzbühelu ovládli domácí. Zleva druhý Vincent Kriechmayr, vítěz Matthias Mayer a bronzový Švýcar Beat Feuz. | Foto: ČTK

"Neznám větší blaho, to musím říct. Vyrazit vstříc těm tisícovkám lidí, být ve vedení, to je prostě neuvěřitelné. Už nahoře je spousta fanoušků, všichni mi fandili a oslavovali. Hrozně jsem se na tu jízdu těšil, bylo to neuvěřitelné," radoval se v cíli dvojnásobný olympijský vítěz.