Chvíli před ukázkovým skokem vítal fanoušky slavnostního zahájení Olympijského festivalu v areálu Nová Zbrojovka v Židenicích z pódia. Navíc v den, kdy by se jeho dědeček Jiří Raška dožil jedenaosmdesáti let.

„Narodil jsem se do skokanské rodiny a při každé rodinné akci se začal rozebírat sport a hlavně skoky na lyžích, žili jsme tím. Děda mě naučil hodně věcí nejen ze sportovního života, na co si dát pozor na skokanském můstku, co bych měl vylepšit, ale taky mě naučil, že mám brát život s úctou. A hlavně když něco dělám, ať to dělám pořádně,“ řekl Mazoch.

Předala pochodeň a fanoušci jí přáli k narozeninám. Šafářová si festivaly užívá

Hned úvodní den festivalu viděl na hlavách návštěvníků čepice zvané Raškovky, které se staly symbolem českých barev už na předchozí olympiádě v jihokorejském Pchjongčchangu. Na hry v Pekingu vyrazila česká výprava s druhou edicí čepic, které připomínají zlatého olympijského medailistu z Grenoblu 1968 Rašku.

„Lidé znají dědu hlavně tím, co dělal a dokázal, ale čepice je určitě pěkná vzpomínka a troufám si říct, že děda by na to byl hrdý. Jde o jeden z motivů zimních olympijských her pro Českou republiku a je super. Doufám, že to bude pokračovat,“ přál si rodák z Čeladné.

Drak i střílení raškovek, Brno hoří olympiádou. Shoďte zimní bundy, volal Verner

Mazoch se dvakrát v kariéře zúčastnil zimní olympiády. Startoval v Salt Lake City 2002 a o čtyři později v Turíně. „Televize dávala sestřihy z olympiád a když jsem viděl hry, na kterých jsem byl, hned mi naskočí vzpomínky, jaké to tam bylo, s kým jsem se tam potkal, seznámil, jaké výsledky jsem udělal. U každé olympiády si řeknu, že jsem taky reprezentoval českou zemi,“ vyprávěl Mazoch.

Strach po těžkém pádu

Na hrách si užíval hlavně setkávání s dalšími sportovci. „Všichni jsme bydleli společně a po večerech jsem seděl s hokejisty ze zlatého Nagana 1998, to byl pro mě nezapomenutelný zážitek. Stejně jako když jsem se bavil s Alešem Valentou,“ zmínil olympijského vítěze v akrobatickém lyžování v Salt Lake City. „Na takové události se k těm lidem nedostane každý,“ ocenil Mazoch, jehož nejlepším individuálním výsledkem pod pěti kruhy je 35. místo na středním můstku v roce 2002.

Kariéru oficiálně ukončil v létě 2008 a jako důvod uvedl strach, který se u něj projevil po těžkém pádu ve druhém kole Světového poháru v polském Zakopaném, který se konal 20. ledna 2007. Po dopadu se udeřil do hlavy, v bezvědomí jej převezli do nemocnice a po transportu do Krakova jej lékaři několik dní udržovali v umělém spánku. Patnácté místo po prvním kole se paradoxně stalo jeho nejlepším výsledkem v kariéře ve světovém poháru.

Miliony pro medailisty z Pekingu. Šéf NSA Neusser: Zaslouží si důstojnou odměnu

Teď už Mazoch skoky na lyžích sleduje jen jako divák. „Na sportovní kariéru mám pěkné a příjemné vzpomínky, ale beru to jako uzavřenou kapitolu. Něco mi přinesla, něco jsem dokázal, něco jsem ztratil, byla to jedna část mého života, bohužel skončila a jedu dál,“ poznamenal.

Na Olympijském festivalu v Brně si aspoň na ukázku skočil z malého můstku. „Olympijské festivaly jsou super myšlenka, jak do toho Český olympijský výbor zapojil fanoušky a dal jim nabídku, ať si děti i dospělí vyzkouší sporty, ke kterým mají nějak dál nebo jim toho moc neříkají. Třeba právě z těch, co si to tady něco vyzkoušejí, možná vyroste olympijský vítěz,“ přemítal Mazoch.