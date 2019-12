Mezi tradiční jména hvězd vylétla Kateřina Razýmová. „Sama jsem překvapená,“ vzkázala 28letá Češka.

Po třítýdenním pobytu ve Finsku (okořeněném senzací během úvodním podniku Světového poháru v Ruce) se usměvavá tmavovláska včera objevila doma.

Sobotní páté místo z klasické desítky jí pořad připadá hodně neskutečně. „Vůbec jsem neuvažovala, že bych někdy mohla na takový výsledek dosáhnout,“ kroutila hlavou členka sportovního centra Olymp.

Chtěla získat nějaký bod

Před sezonou si říkala, že by ráda nakoukla do elitní desítky, narůstající formu signalizovalo vítězství v kontrolním závodě v Ounasvaaře. „Dosud bylo mým nejlepším výsledkem osmnácté místo. Proto jsem vnímala, že jakékoli umístění ve třicítce bude úspěch,“ pokračovala rodačka z Domažlic.

Ve Skandinávii bývá navíc konkurence obvykle nabitější. „Mohou tam startovat domácí národní skupiny a je to vždycky těžší než jinde.“ Proto si dala skromný cíl. Získat alespoň bod. Povedlo se jí mnohem víc.

V pátek sice nepostoupila ve sprintu, ale v sobotním závodě na 10 km Západočeška dlouho figurovala na pódiu (byla druhá za suverénní Norkou Therese Johaugovou). Ohlašované mezičasy však považovala za chybu.

„Říkala jsem si, že to musí být nesmysl. Někdy se totiž stane, že aplikace kvůli špatnému signálu zlobí. Napadlo mě, že mohu být druhá z českých lyžařek, ale ani náhodou celkově,“ popisovala dojmy z výjimečného vystoupení.

Nakonec skončila pátá, jen těsně za bronzem. Bezprostřední reakce soupeřek ji potěšily. „Při intervalovém závodě se v cíli moc nepotkáváme, ale po nedělní stíhačce jsem se bavila s několika soupeřkami. Gratulovaly mi a trošku se divily, že jsem se ocitla tak vysoko,“ zmínila Razýmová.

Bývalá domažlická atletka ví, že jedním úspěšným víkendem se do elitní společnosti nezařadí. „Věřím, že to v Ruce nebyla náhoda. Bude důležité, abych podobné výsledky zopakovala. To bude těžší a ještě cennější. Skvělé by bylo, kdybych se v sezoně umisťovala do patnáctého místa a abych se tam zabydlela,“ přemítala.

Úvahy o pódiu odmítá. „Myslím, že je v tomto ohledu lepší být střízlivý a vážit slova,“ prohlásila závodnice pocházející z Postřekova.

Potřebuje dobít baterky

Za vrchol se sezony bez mistrovství světa považuje Tour de Ski, etapový závod, jenž se tradičně koná na přelomu roku. „Důležitý bude i lednový Světový pohár v Novém Městě. Tam bych se chtěla ukázat v dobré formě.“

Nejbližší díl běžeckého seriálu v norském Lillehammeru česká reprezentace vynechává.

„Potřebuji si trochu dobít baterky. Za sněhem zajedu na německou stranu Krušných hor a závodit budu za dva týdny v Davosu,“ prozradila své plány.

Fanoušci určitě zbystří. Pokud by zopakovala Ruku, začnou běžkařské žně.