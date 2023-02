Na rozdíl od kolegyň jste si zazávodila na Zlaté lyži. Jak jste tradiční akci pojala?

Sešly dvě okolnosti. Jednak manžel jel do Nového Města servisovat své svěřence z SC Plzeň, takže by nebylo logické, abych se do Planice vypravila dřív bez něj. A pak se mi starty docela hodily, protože jsem toho v posledním období kvůli mateřství moc nezazávodila. Byla jsem ráda, že jsem si po dvou týdnech od Světového poháru v Les Rousses trochu oživila ostřejší tempo.

Ukázaly vám před MS něco dvě jasné výhry?

Říká se, že nejlepší trénink je závod, a tak bych to hodnotila. Vzhledem k Planici se z toho nedá víc vyvozovat. Jela jsem to z plné přípravy.

Planice je rájem letů na lyžích, znáte tamní běžecký areál?

Světový pohár se ve Slovinsku jel asi před třemi roky, ale poměrně dobře místo znám z letního soustředění.

Kateřina Razýmová na Tour de SkiZdroj: Barbora Reichová/Svaz lyžařů ČR

Jste schopná říct, jestli vám budou tratě vyhovovat?

Ono vždycky záleží na tom, v jaké je člověk formě. Když to jede, tak mu sedí všechno. (usmívá se) Tratě jsou těžké, i když tam nejsou prudké kopce. Spíš taková táhlá stoupání. Z lyžařského pohledu je to tam opravdu pěkný.

Na jakých tratích se představíte?

Podle toho, co bych chtěla jet, by měl můj program začínat v sobotu skiatlonem. Pak mám v plánu desítku a třicítku plus štafetu.

Stejně jako v předchozích závodech této sezony budete mít s sebou malou dcerku. Jak z tohoto pohledu bude vypadat mistrovství světa?

Bude to jinačí než na předchozích šampionátech. Na druhou stranu trochu snazší než na soustředěních. Teď už nemusím tolik trénovat. V péči o dcerku se budeme střídat s manželem a se ségrou. Díky tomu budu mít prostor, abych se mohla soustředit na závody, a zároveň budu vědět, že je o Isabelku dobře postaráno. (usmívá se)

Už povyrostla. Je na ni potřeba dávat větší pozor?

Proti Tour de Ski je to už velký rozdíl. Objevila, že se může pohybovat, a je jí všude plno. Ale o to je s ní větší sranda, a taky radost pozorovat, jak se vyvíjí. Pozitivní na tom je i to, že se neupínám jen na závody, ale starám se i o věci kolem dcery. Není jich málo, ale je to dobré v tom, že aspoň nemám tolik prostoru, abych se stresovala a vymýšlela nesmysly, jak dopadnou závody.

Přesto jste na vrcholné akci, s jakými cíli jste na MS přijela?

Potěšila by mě umístění v blízkosti elitní patnáctky. Dostat se do ní, bych považovala za úspěch, a o to budu v Planici bojovat.