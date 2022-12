„Zkraje to šlo ztuha. Největším hendikepem bylo moje tělo. Fyzicky se mi ale podařilo dát do kupy. A když jsem ještě v létě odjela s manželem, který je trenérem mladších běžkařů, na soustředění pod Javor, tak jsem se do toho dostala. Srovnala se mi váha a hodně jsem toho najezdila na kolečkových lyžích,“ vyprávěla jednatřicetiletá závodnice SC Plzeň, která kvůli těhotenství vynechala ZOH v Pekingu.

Trénink se projevil už na letním mistrovství republiky ve Vestci, kde jste na kolečkách dojela dvakrát druhá…

Takový výsledek jsem si přála. Jenže ono je trénovat jedna věc, ale nastoupit čtyři měsíce po porodu proti soupeřkám, je něco jiného. Nevíte, v jakém jste stavu a jak to půjde. Nicméně mi to ukázalo, že to není špatné, ale i na co je potřeba se zaměřit.

Kdy jste dostala prvně na sníh?

V půlce října jsme odjeli na Dachstein a naštěstí se tam dalo kvalitně jezdit. Sice tam nebyly haldy sněhu, ale lyžovat šlo. Teď jsme v Davosu, kde to vypadá jako v zimě. Jen jsem musela kvůli nachlazení trochu zvolnit.

Trénujte stále s mladými plzeňskými lyžaři?

Ano a já to považuju za jednu z největších výhod. Mám kolem sebe silný kluky (juniory nebo muže do 23 let – pozn.red), a to je pro můj trénink naprosto skvělý. Můžeme se dobře prohánět. (směje se) Zdá se, že jsem na tom docela dobře. Ne ve všem, ale je to srovnatelné s dobou před dvěma lety. V Plzni jsem si dokonce v běhu do vrchu vylepšila traťový rekord, a to mi udělalo radost. Doufám, že je to pozitivní ukazatel.

Jak to zvládáte, když musíte trénink přizpůsobovat dcerce?

Na soustředění si už nezabalím raz dva… Všechno musí být dopředu naplánovaný. Jezdí s námi většinou někdo z našich rodičů, aby malou pohlídal v době, když jsem na lyžích. Je potřeba mít vymyšlené časy tréninků, aby to zapadalo do doby na kojení. Zatím to zvládáme. To je asi největší rozdíl oproti minulosti. Už to není tak, že bych si po tréninku vykopla nohy nahoru a prospala se. Ale takhle to je hezký. (usmívá se)

Jak se Izabelce líbí cestování a střídání prostředí?

S manželem si říkáme, že se už možná těší, až bude celý den doma… Ale ona je skvělá parťačka. Dává mi hodně prostoru, dobře spinká a minimálně pláče. Z mého pohledu je to moc hodné dítě. Vypadá šťastně a doufám, že šťastná je.

Brala jste si při návratu na lyže příklad od některých sportujících matek, nebo jste se přímo s některou radila?

Ve finále nakonec moc ne. Ono je totiž těžký chovat se jako někdo jiný. Nejlepší je to dělat po svém a jak se člověk cítí. Mluvila jsem s Kateřinou Neumannovou, ale od jejího návratu utekl nějaký čas a nemohu říct, že bych se od ní snažila něco okopírovat. Ono to asi ani nejde.

Kdy se představíte na závodech?

Bude to až týden před Vánoci při kontinentálním poháru v rakouském St. Ulrichu. Na přelomu roku se objevím ve Světovém poháru při sedmietapové Tour de Ski. To už budu mít aktivní závodní licenci. Před porodem jsem se odhlásila z antidopingového systému, ale už v něm zase jsem a komisaři mě už párkrát vyhledali. Existuje půlroční zpětná ochranná lhůta, aby se mohlo začít závodit. A ta mi teď končí.

Vzhlížíte k první sezoně, kdy budete lyžovat jako matka, s optimismem?

Nerada bych jezdila hůř než dřív. Říkala jsem si, že by to pak byla ztráta času. Doufám, že něco předvedu.