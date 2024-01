Na takový výsledek čekal český skok na lyžích už hodně dlouho. Sedmnácté místo Romana Koudelky na třetím podniku Turné čtyř můstků v Innsbrucku bylo jeho nejlepším výsledkem od roku 2020, kdy v rumunském Rašnově vybojoval 18. příčku.

Roman Koudelka | Foto: Ivana Roháčková

Předposlední etapa prestižního seriálu začala v úterý kvalifikací, ve níž se čtyřiatřicetiletému Romanu Koudelkovi povedlo vybojovat 22. místo. Díky tomu mohl ve středu vyzvat v přímém souboji vítěze loňského Turné Halvora Egnera Graneruda z Norska.

Jediný český reprezentant na Turné dokázal na svůj výkon z kvalifikace navázat, skočil 125,5 metru a po prvním kole mu patřilo výborné třinácté místo. Ve druhém kole skákal Koudelka v komplikovaných povětrnostních podmínkách, ale 121 metrů stačilo na solidní výsledek.

„Hodně foukalo, naštěstí ze strany a ochranné sítě většinu větru pohltily. Přesto bylo potřeba mít štěstí, což jsem myslím měl,“ uvedl Koudelka v nahrávce pro média. „Skok v prvním kole byl sice malinko zpožděný a ve druhé fázi letu nervóznější, ale už dlouho jsem nezažil tak krásný pocit po doskoku. Měl jsem obrovské emoce a strašně jsem si to užil,“ culil se.

Přiznal, že ve druhém kole už skákal na jistotu. „Byl to spíš opatrnější skok, abych nechyboval a nepropadl se třeba o deset nebo patnáct míst. Na jednu stranu mě to mrzí, na druhou je sedmnácté místo krásné,“ líčil Koudelka. „Dalo se určitě bojovat víc, ale věřím, že ještě bude dost závodů, ve kterých budu moct jít trochu do rizika.“

V Innsbrucku vyhrál Rakušan Jan Hörl a posunul se na třetí místo celkového pořadí Turné za Japonce Rjoja Kobajašiho a Němce Andrease Wellingera. Koudelkovi patří průběžné 25. místo.