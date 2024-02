Po Willingenu začíná zámořská část Světového pocáru, ale jediný Čech ve SP Ameriku vynechá. „Bylo by to hodně cestování. Rozhodli jsme se, že raději vyrazíme do Japonska. Proto zůstanu doma a týden budu trénovat,“ říkal Deníku Koudelka , čtyřiatřicetiletý závodník Dukly Liberec.

Sníh mizí i z hor, bude vůbec možné někde skákat?

Vypadá to, že půjde jen o suchou přípravu v posilovně. Počasí je všude v Evropě abnormálně teplé. Přijatelné podmínky jsou asi jen v Planici, jenže tam se zrovna koná juniorské mistrovství světa. Proto poletíme do Japonska o něco dřív, abych tam před kvalifikací stihl nějakých pět nebo šest tréninkových skoků.

Koudelka chválí hyperaktivního kouče. Musí hodně pracovat i na sobě, říká

Jaké máte se Sapporem zkušenosti?

V roce 2015 jsem tam dokázal vyhrát a bylo tam i další umístění na pódiu. Sapporo je pro mě příjemné, ale má také minusy. Cesta je dlouhá a náročná. Podmínky bývají proměnlivé, vítr tam dokáže pěkně pozlobit.

Spekuluje se, že by se v Sapporu mohl objevit japonský veterán Noriaki Kasai. Co tomu říkáte, že by v jednapadesáti závodil na nejvyšší úrovni?

Počítám s tím, že se tam na můstku objeví. Viděl jsem ho skákat na japonských kontrolních závodech a on je vyhrál. Když jsme se před sezonou potkali v Kranji, ptal se mě, kolik mi je. Když jsem mu pověděl, že čtyřiatřicet, začal se smát a říkal, ať se do toho vrhnu, protože mám ještě všechno před sebou. (směje se) On je neskutečnej borec.

Není to pro vás výzva, abyste jeho závodnickou dlouhověkost zkusil kopírovat a pomýšlel dál než k nejbližší olympiádě?

Tak to fakt nevím… To že dokáže aktivně skákat i v padesáti, je opravdu extrém. Pro mě pořád platí, že mým cílem jsou hry v Turíně 2026.

Musel jít do rizika

Vraťme se do Willingenu. Patří tamní můstek mezi vaše oblíbené?

Sice jsem tam byl jednou druhý, ale spíš ho považuju za takový neutrální.

V sobotu se vám nepovedlo druhé kolo, znamenalo to zvýšenou motivaci pro nedělní závod?

V sobotu jsem asi moc chtěl dostat do první patnáctky, a to byla právě chyba. Druhý den jsem už snahu neřešil a skok si prostě užil. Soustředil jsem se jen dvě věci, které musím dělat, a najednou to prostě letělo daleko.

Skákalo se v dešti, jak vás vodní přívaly ovlivňovaly?

Musel jsem se hodně překonávat a jít trochu do rizika. Hodně foukalo a pršelo. Měl jsem pocit, že nájezdová stopa a dopad byly v hraničním stavu. Naštěstí se nikomu nic nestalo.

Jak stopa vypadala?

Teklo v ní víc vody než při letních závodech. Pořadatelé pak museli nájezdovou stopu motorovou pilou nařezávat, aby ji trochu odvodnily. O to pak bylo sladší, že jsem dokázal takhle zabojovat.

Pomohl vám vítr?

Hodně se točil a foukal dost silně. Bylo to o štěstí, že zrovna mě vítr neubral. Ale skok měl vysokou kvalitu.

Byl to řekněme nejlepší skok sezony?

Těžko říct… I na Turné čtyř můstků vypadaly některé pokusy pěkně, ale tohle byl určitě jeden ze dvou nebo tří nejpovedenější skoků v dosavadní sezoně. Hlavně doufám, že ještě nějaké dlouhé přijdou. (usmívá se)

Jak jste deváté místo rozebrali s reprezentačním trenérem Gajem Trčkem?

Původně jsem do Willingenu ani nechtěl jet, ale trenér mě přesvědčil, abych odcestoval, protože skoky na předchozím podniku v Zakopaném vypadaly pěkně. Byl proto rád, že to trefil. Navíc ho těšilo, že se mi krásný výsledek povedl ve větrném závodě, protože takové podmínky nemám v oblibě.

Co vám kouč po závodě pověděl?

Bylo tam hodně emocí. Jedny z největších, co jsem v kariéře zažil. Musím přiznat, že každému z nás ukápla nějaká ta slza… Je to potvrzení, že jsme se v létě vydali správnou cestou a dál po ní jdeme. Pro mě je to bonus navíc.

Suverén Forfang dolétl na historické maximum. Koudelka bodoval

Věřil jste před sezonou, že po letech trápení doskočíte do elitní desítky?

Tušil jsem, že se nějaký dobrý výsledek dostaví. Už na podzim jsem skákal na slušné úrovni, ale dlouho to na druhá kola nevycházelo. Byl jsem dost nervózní nebo moc chtěl. Naštěstí mě to nezlomilo. Věřil jsem, že se výsledky budou zlepšovat, ale že bych se dostal tak vysoko jako ve Willingenu, tak to jsem si nepomyslel.

Napadlo vás, že si teď fanoušci mohou říct: Koudy je zpátky, a budou vás chtít v každém závodě vidět podobně vysoko?

Už jsem něco takového zaregistroval… Na to mohu jen říct, že musíme zůstat nohama na zemi, protože při skocích se může stát cokoliv. Třeba vedoucí závodník světového poháru Rakušan Stefan Kraft v sobotu nebodoval. Myslím, že v této sezoně je pro mě každý skok, který znamená postup do druhého kola, úspěch. Je potřeba si takových výsledků vážit a dál na sobě pracovat.