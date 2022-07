„Vzhledem k tomu, že Švédská krasobruslařská federace doporučila tento projekt nyní nepořádat, jsme nuceni jej zrušit, přestože se Trusovová chystala do Švédska přijet jako soukromá osoba,“ uvedli organizátoři podle agentury Interfax.

Hvězdná tenistka je na holky? Absolutní dno, je to jako rakovina, zní z Ruska

Švédská krasobruslařská federace v prohlášení uvedla, že aktivity se sportovci z Ruska a Běloruska jsou kvůli válce na Ukrajině v rozporu se základy hodnot federace a mohly by poškodit pověst švédského krasobruslení. Trusovová je přitom ve Švédsku obrovsky populární, o čemž svědčí i zájem o její kurzy. Během dvou týdnů prodeje byla kapacita zaplněna z osmdesáti procent. Lístky stály přibližně 1895 švédských korun (4500 korun).

Olympijská jízda stříbrné Alexandry Trusovové:

Zdroj: Youtube

Legendární ruská trenérka Taťjana Tarasovová má jasno, odkud vítr fouká. Za tímto rozhodnutím podle ní nestojí Švédové, ale Mezinárodní bruslařská federace (ISU), která už dříve Rusům zakázala startovat pod hlavičkou ISU. „Myslím, že ISU na Švédy vyvíjela tlak,“ uvedla Tarasovová pro Match TV.

„Švédům volali z mezinárodní federace, že se ruští sportovci nemohou účastnit závodů, a proto se pravděpodobně nedá uspořádat ani žádný kurz. Čekala jsem, že se něco stane."

Ruští krasobruslaři kvůli zákazu ISU přijdou o celou sezonu. Tarasovová se tak obává odlivu sportovců do zahraničí.

„Proč jsme diskvalifikovaní? Za co? Nechápu to. Sport je údajně mimo politiku, tak proč jsme pak potrestaní? Co jsme provedli? Co udělali naše dívky a chlapci? Nic. Pokud se to nevyřeší a nevrátí nás, pak možná naši krasobruslaři začnou odcházet masově," řekla pro web sport24.ru.

Trusovová se nyní chystá společně s kolegyněmi ze stejné tréninkové skupiny Annou Ščerbakovovou a Kamilou Valijevovou na lukrativní turné po Číně. Tam Rusky zatím zákaz nedostaly.

Pět čtverných skoků, přesto bez zlata

Právě tahle trojka se na letošní olympiádě v Pekingu postarala o pořádné pozdvižení. Trusovová předvedla pět čtverých skoků, přesto zlato nezískala. To připadlo Ščerbakovové. Valijevová se pod tíhou dopingové kauzy sesypala a zůstala bez placky. Trusovová porážku neunesla a po závodě ztropila hysterickou scénu.

„Každý má zlatou medaili, každý, ale ne já. Nenávidím bruslení, nenávidím tenhle sport. Už nikdy nebudu bruslit, nikdy,“ vzlykala královna čtveráků, která už ve třinácti letech předvedla jako první závodnice v historii čtverný toeloop.

Jak nadčlověk Putin využívá známé sportovce. Ozvat se proti režimu chce odvahu

Trusovová se dlouho nemohla smířit s tím, že nemá vytoužené zlato. Zhrzená rebelka to demonstrovala i při ceremonii v Kremlu, kam si přišla pro vyznamenání bez stříbrné olympijské medaile. Na krasobruslení ale nakonec nezanevřela. I když se nyní nemůže vrcholných akcí účastnit.