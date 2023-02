„Velmi bych se styděl, kdyby se má vlast rozhodla zabránit Rusům a Bělorusům soutěžit,“ citoval slova bývalého francouzského biatlonisty pro NRK web Inside the Games. „Byl jsem zvolen do Mezinárodního olympijského výboru, abych hájil sportovce bez ohledu na to, odkud pocházejí.“

Fourcade připomněl, jak v minulosti ostře vystupoval proti ruskému dopingu, zároveň pak vyjádřil podporu Ukrajině a odpor vůči agresivní politice Putinovy vlády. „Nikdo mě tak nemůže obvinit z toho, že jsem proruský,“ uvedl slavný Francouz.

Fourcadeho diplomatická pozice se dá chápat, postoj většiny západních sportovců je však jiný, biatlonisty nevyjímaje. Jak se vyjádřila norská hvězda Johannes Thingnes Bø, zákaz startu pro Rusy má přispět k tlaku na válečného agresora.

„Chápu, že pro ruské sportovce je to velmi obtížné, ale třeba ten hněv vyroste natolik, že přispěje ke konci války,“ uvedl Bø v norských médiích.

Co na to čeští biatlonisté, kteří se momentálně tuží na MS v Oberhofu? Šéf tuzemského svazu a zároveň viceprezident mezinárodní federace IBU Jiří Hamza má jasno. „Výrok Martina Fourcada jsem nečetl, ale jeho názor mu neberu. My jako mezinárodní federace máme stanovisko k účasti ruských a běloruských biatlonistů neměnné a rozhodně se v nejbližší době měnit nebude,“ řekl Hamza pro Deník.

Přesto se jedná o komplikovaný problém. Každý špičkový sportovec by rád závodil proti těm nejlepším (a porážel je), a ruský biatlon na špičku bezesporu patří. Na druhou stranu se nelze tvářit, že se sport vznáší ve vzduchoprázdnu a netýká se ho politická situace. Na dotaz Deníku to přiléhavě vyjádřil Michal Krčmář.

„Na tento problém se dívám ze dvou pohledů. V první řadě bych chtěl říci, že se neztotožňuji s názorem, který vyřkl Martin Fourcade. V tuto chvíli není prostor pro to, aby se uvažovalo o návratu ruských a běloruských sportovců na mezinárodní scénu. Situace ve světě je taková, že k tomu nevidím cestu,“ řekl český reprezentant.

„Na druhou stranu tím, že vím, jaký je Martin člověk a jak vystupuje, mám pro něj pochopení. On se dostal do diplomatické pozice a já se domnívám, že bojuje za sportovce, kteří s ruskou agresí nesouhlasí, ale bojí se ve své zemi říci svůj názor. Tím pádem jsou házeni všichni do stejného pytle, ale oni v něm nejsou. Myslím si, že za ně právě bojuje,“ pokračoval Krčmář.

Potíž je samozřejmě v tom, že nelze snadno určit, který Rus (či Bělorus) je proti své vládě a který ne.

„Uvědomuji si, že kdybychom začali přemýšlet, kdo ano a kdo ne, nedělalo by to dobrotu. Proto je můj názor podobný jako Johannese Thingnese Bø, který to vidí jako jednu ze sankcí vůči Rusku. Přestože se říká, že politika do sportu nepatří, podle mě to tak není. Situace se může změnit, olympiáda je za rok a půl, ale v tuto chvíli pro to cesta není,“ dodal Krčmář.

Zimní sporty, jako je biatlon, jsou v tomhle směru největšího tlaku na změnu rozhodnutí ušetřeny, protože nejbližší zimní olympiáda se koná až za tři roky v Itálii. Mnohem víc se tak řeší letní hry v Paříži, které mají startovat za rok a půl.

Rusové se zatím snaží obejít platný zákaz startu v kvalifikačních soutěžích v Evropě a přesunout své reprezentanty na soutěže v Asii, odkud by se mohli pod pět kruhů probojovat snadněji. To je ostatně postoj schválený současným vedením MOV.

Například ruští gymnasté či zápasníci už potvrdili obdržení pozvánky na podzimní Asijské hry v Číně. „Odpovíme, že máme zájem, a pořadatelé nám pak pošlou podmínky naší účasti,“ citovala agentura Reuters šéfa ruské gymnastické federace Vasilije Titova.

Představa MOV je, že kvalifikovaní Rusové by v Paříži startovali jako neutrální sportovci, představitelé Ukrajiny už ale dali jasně najevo, že v takovém případě budou olympiádu bojkotovat. I další země zaujaly proti účasti sportovců ze země krvavého agresora odmítavý postoj.