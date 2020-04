"Sponzory teď v podstatě nemáme, na účtu je nula, v dubnu není z čeho dát lidem výplaty. Dluhů po splatnosti máme čtyři až pět milionů rublů, celkově to může dělat sedm až osm milionů (až 2,7 milionu korun). A to nepočítám částku (350 tisíc eur, asi 9,5 milionu korun), kterou dlužíme IBU," řekl Golikov.

Rusko po skandálu se státem řízeným dopingem přišlo v prosinci 2017 o status řádného člena v mezinárodní unii IBU. Ruští reprezentanti se nicméně mohou účastnit závodů včetně Světového poháru či mistrovství světa.

Dračev prohlásil, že ruský biatlon vyvede z krize a napraví jeho pošramocenou pověst, před dvěma týdny ho však 24 sportovců a trenérů kvůli nedodržení slibů vyzvalo v dopise k rezignaci.

Nyní se přidaly i ekonomické těžkosti. "Vypadá to na vyhlášení bankrotu. Nejspíš na podzim, možná ještě dříve," dodal Golikov. Ten se sám dostal s Dračevem do sporu, když předsedu obvinil ze zneužití svazových peněz. Golikov podle webu gazeta.ru tvrdí, že má důkazy na to, že z nich Dračev platil osobního řidiče své manželky.