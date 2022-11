„S pátým místem jsem spokojená. Čas není ideální, ale na tomhle ledě asi můžu být ráda, jak jsem to do konce dojela. Bylo to vidět u všech, jen Ragne Wiklundová zajela na sebe neuvěřitelnou jízdu a držela časy na kolo až do konce," řekla Sáblíková a podotkla, že na start šla s cílem dostat se do první desítky.