Sáblíková, která obhajuje v Norsku titul z loňského šampionátu v Calgary, byla v úvodním závodě na 500 metrů osmnáctá časem 40,30 sekundy. Přes nejlepší výkon v sezoně podle očekávání na hlavní favoritky ztratila.

Dvaatřicetiletá česká královna dlouhých tratí poté ovládla trojku a posunula se na desáté místo. Na vedoucí Wüstovou ztrácí Sáblíková v přepočtu na trať 1500 metrů, která zahájí nedělní program, 3,67 sekundy.

Zdráhalová zajela na pětistovce čas 39,18 a byla rychlejší než na lednovém mistrovství Evropy v Heerenveenu nebo v závodech Světového poháru na nížinných drahách. Trojka se však druhé české závodnici moc nevydařila. Ve druhé polovině výrazně ztrácela a nakonec obsadila s časem 4:09,34 až 16. místo.

Průběžně druhá za Wüstovou, která byla čtvrtá na pětistovce a třetí na trojce, je Kanaďanka Ivanie Blondinová. Třetí je Melissa Wijfjeová a čtvrtá Antoinette de Jongová z Nizozemska.

Sprinterský víceboj ovládli Japonci Tacuja Šinhama a Miho Takagiová, kteří v této disciplíně získali shodně první tituly, i když Takagiová se už před dvěma lety stala mistryní světa v klasickém víceboji. Do jedné země v obou kategoriích putovaly zlaté medaile naposledy před deseti lety díky sprinterům z Koreje.



Do druhého dne MS překvapivě nenastoupilo ruské trio v čele se světovým rekordmanem Pavlem Kuližnikovem. Ruský šéftrenér to vysvětlil snahou o ušetření sil před finále Světového poháru, kde budou příští víkend v Heerenveenu ve hře vyšší prémie.



Muži:



500 m: 1. Ičinohe (Jap.) 36,17, 2. Langelaar (Kan.) 36,29, 3. Williamson (Jap.) 36,31



Ženy:



500 m: 1. Bosieková (Pol.) 38,76, 2. N. Takagiová (Jap.) 38,86, 3. Kazelinová (Rus.) 38,86, …7. Zdráhalová 39,18, 18. Sáblíková (obě ČR) 40,30.



3000 m: 1. Sáblíková 4:01,89, 2. Blondinová (Kan.) 4:02,54, 3. Wüstová (Niz.) 4:02,60, …16. Zdráhalová 4:09,34.



Průběžné pořadí víceboje (po 2 ze 4 závodů): 1. Wüstová 79,393, 2. Blondinová 79,613, 3. Wijfjeová (Niz.) 79,618, …10. Sáblíková 80,615, 11. Zdráhalová 80,736.



Sprint:



Muži:



500 m: 1. Šinhama (Jap.) 34,39, 2. Dubreuil (Kan.) 34,56, 3. Čcha Min-kjo (Korea) 34,72.



1000 m: 1. Nuis (Niz.) 1:08,38, 2. Dubreuil 1:08,39, 3. Šinhama 1:08,71.



Konečné pořadí sprinterského víceboje: 1. Šinhama 137,465, 2. Dubreuil 1:08,39, 3. Čcha Min-kjo 138,425.



Ženy:



500 m: 1. Kodairaová 37,46, 2. M. Takagiová (obě Jap.) 37,52, 3. Golikovová (Rus.) 37,57.



1000 m: 1. M. Takagiová 1:13,93, 2. Leerdamová (Niz.) 1:14,47, 3. Boweová (USA) 1:14,56.



Konečné pořadí sprinterského víceboje: 1. M. Takagiová 148,870, 2. Kodairaová 150,150, 3. Fatkulinová (Rus.) 150,430.