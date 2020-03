I když hlasatel oznámil, že je Martina Sáblíková vítězkou světového poháru, žila pár okamžiků v nejistotě. Soustředila se totiž na to, že nesmí prohrát s další Kanaďankou Ivanie Blondinovou.

„Když to pak skvěle rozjela Weidemannová, byla jsem si jistá, že prvenství je fuč. Myslela jsem, že potřebuji být třetí. Nakonec jsem moc ráda, že to vyšlo o čtyři body. Když jsem viděla, že to klaplo, zhluboka jsem si oddechla,“ vykládala.

Rodačka z Nového Města na Moravě tak vyhrála dlouhodobou soutěž už potřinácté, což nemá ve světě obdoby. Se svým výkonem ale nebyla moc spokojená. „Jelo se mi dobře jen prvních dvě stě metrů. Pak to stálo za starou bačkoru. Hrozně jsem se trápila až do cíle,“ přiznala Sáblíková.

Nešťastný pád

Trojnásobná olympijská vítězka měla i trochu smůlu. Chvíli před startem ji při rozjíždění postihl pád. „Říkala jsem si, že to snad není možný. Celou sezonu jsem nespadla, a pak před posledním závodem sezony a plnou halou najednou ležím na ledě. Smála jsem se sama sobě,“ kroutila hlavou.



„Soustředila jsem se na start a dala si nohu moc za nohu, až jsem nožem skopla sama sebe. Naštěstí se mi nic nestalo a závod to neovlivnilo,“ poznamenala.

Odmění se pizzou

Pro Sáblíkovou to byla nejdramatičtější koncovka, co pamatuje, ale po skončení disciplíny nepřišel výbuch emocí. „Já fakt myslela, že budu druhá. Nakonec se to přiklonilo na mou stranu a jsem za to moc ráda,“ přemítala. „Tohle je bezvadná tečka za sezonou. Napínavé to bylo až do konce. Ukazuje se, jak je pole vyrovnané. Každý závod může vyhrát někdo jiný. Neuvěřitelně se to míchá, jeden den vyhrajete, další jste sedmý.“



Sezonu se zlatem a stříbrem z únorového MS a nyní i triumfem ve SP velebí, ale už se těší, až bude mít volnější režim a bude si moct dovolit zahřešit třeba v jídle. „Nějaký čas jsem přemýšlela, že si v sobotu večer dám něco podle vlastní chuti a ne žádné těstoviny, rýži nebo ovesné vločky. Brutální chuť mám na pizzu. Tou se odměním,“ usmála se.

Trenér si dá panáka

Spokojenost čišela i z trenéra Petra Nováka. „Vůbec mě nemrzí, že dneska nestojí na bedně, protože Martina mění dějiny. Vyhrát celkově Světový pohár – to musíte podávat pořád špičkový výkony,“ zdůraznil.



A v jakém duchu proběhnou oslavy? „Dám si panáka, pak si dám panáka a pak ještě jednoho,“ dodal svérázně kouč, který stojí za všemi triumfy dvaatřicetileté bojovnice.