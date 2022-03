Sáblíková se rozhodla pokračovat v kariéře, o olympiádě mluvit nechtěla

ČTK

Rychlobruslařka Martina Sáblíková bude pokračovat v kariéře. Trojnásobná olympijská vítězka zvažovala, že po sezoně skončí, na dnešní tiskové konferenci v Praze ale oznámila, že bude závodit i nadále. Zda bude pokračovat až do dalších olympijských her v Itálii v roce 2026, to specifikovat nechtěla.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Česká rychlobruslařka Martina Sáblíková. | Foto: ČTK

"Zjistila jsem, že moje výkonnost je taková, že ještě mohu bojovat s nejlepšími," uvedla čtyřiatřicetiletá Sáblíková, jež na nedávné olympiádě v Pekingu získala bronzovou medaili v závodu na 5000 metrů.