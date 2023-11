Třiadvacátá sezona. Na další ročník Světového poháru je připravena i legenda světového rychlobruslení Martina Sáblíková. Šestatřicetiletá česká reprezentantka se už nemůže dočkat prvních závodů v Japonsku. „Všechno směřuji k olympiádě v Itálii,“ potvrdila trojnásobná olympijská vítězka, že ani po ní ještě svoji bohatou kariéru neplánuje ukončit.

Martina Sáblíková před novou sezonou | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Také během letošní přípravy se potýkala se zdravotními patáliemi. „Byla jsem totálně slabá a nebyla schopná vyjít ani kopec,“ prozradila Martina Sáblíková. „Závěrečná fáze přípravy proto nebyla taková, jak bych potřebovala.“

Pro klid v duši přesto absolvovala alespoň závody českého šampionátu v Inzellu: „Ztratila jsem asi deset dní a potřebovala jsem něco odjet. Závody nedopadly úplně podle mých představ, ale po nich jsem se začala cítit lépe.“

Ledecká nahnala bicáky. Závody mi strašně chyběly, řekla. Přednost dostanou lyže

Rodačka z Nového Města na Moravě připouští, že přípravné období je pro ni po letech v tréninkovém kolotoči již poněkud stereotypní. „Petr (Novák, trenér – pozn. aut.) většinou něco na oživení vymyslí, ale prakticky se to moc nemění,“ připouští. „Ani nasazení už není takové, jaké to bývalo. Ale na sezonu a závody se moc těším.“

Během letošního léta si ale odškrtla další svoji životní výzvu. „Doslova jsem si splnila sen, když jsem startovala na L´Etape du Tour de France. Bylo to skvělé, prožila jsem si to a byl to pro mě nezapomenutelný zážitek,“ vyznala se vášnivá cyklistka.

Na závodění už kouká jinak

Přestože zatím pokaždé přivezla v sezoně nějakou medaili, je jich s postupem věku pochopitelně méně. Jak se s tím vyrovnává? „Sama se snažím připravit na to, že placka nemusí přijít,“ naznačila svoji mentální přípravu Sáblíková. „Koukám se na závody z jiného hlediska. Myslím, že mi to jde dobře. Dříve ta medaile v hlavě vždycky byla a byla mým cílem. Teď bych ji chtěla také, ale mám trošku jiné cíle. Zisk medaile proto pro mě není tak zavazující, že bych se bez ní skládala.“

Takto hovořila Martina Sáblíková o svých plánech pro sezonu:

Zdroj: Deník/Karel Líbal

Přesto má však jednu medailovou výzvu na dosah. Dosud jich získala na všech světových kláních sto čtyřicet šest. Pro rychlobruslařku je velkým lákadlem zakulatit jejich počet. „Samozřejmě bych si to přála. Ale není to o tom, zda mě to láká či ne. Ale je mi šestatřicet a budu se o medaile prát s dravýma dvacetiletýma holkama. A moje dravost už není taková jako před lety,“ vysvětluje s úsměvem.

S dobrou náladou vyrazí i k prvním závodům Světového poháru v Japonsku. „Všechny soupeřky jsou na tom výborně,“ culí se Sáblíková. „Někde ještě budou o tomto víkendu kvalifikace, takže například nevím, které Holanďanky pojedou,“ dodává už vážněji.

S cukrovkou je každý den jiný, poznala Fernstädtová. Připomíná ji i design helmy

Tradiční předsezonní cíle si zkušená rychlobruslařka pro tento rok v podstatě nedává. „Doufám, že pojedu, na co jsem zvyklá ale uvidíme, jak to proběhne,“ přemítá Sáblíková. „Všechno směruji k olympiádě v Itálii,“ potvrzuje svůj již dříve vyslovený plán.

Letos čekají na rychlobruslaře dva šampionáty. „Pro mě bude vrchol na mistrovství světa na jednotlivých tratích v Kanadě,“ uvedla česká stálice. „Na mistrovství světa ve čtyřboji v Inzellu na konci sezóny se také moc těším. Přijede řada známých. Ale všichni znají mojí pětistovku…“