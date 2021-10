Do olympijské sezony naskočí snowboardcrossová hvězda Eva Samková za měsíc v čínské Secret Garden. „Je super, že tam jedeme, i když je to na poslední chvíli před olympiádou,“ uvedla osmadvacetiletá závodnice, která na předchozích hrách vybojovala zlato a bronz.

Před ZOH se nebojí říkat slovo medaile. „Pojedu tam s tím, že chci být na bedně. Nechci úplně specifikovat, o jaký kov by se mělo jednat, ale do top 3 bych být chtěla,“ prohlásila rodačka z Vrchlabí.

Nemusí nic dokazovat

„Nebudu nic předstírat. Buď se to povede a budu nadšená, anebo ne,“ přemítala Eva Samková, která minulou sezonu oslavila třetí celkový triumf ve Světovém poháru.

Před Pekingem má výhodu, že na prkně už všechno vyhrála. „Můžu jet se zdravějším sebevědomím. Už nemusím nikomu nic dokazovat, protože mám výsledkově splněno a můžu jen přidávat,“ usmívala se.

V listopadu si stejně jako všichni snowboardcrossaři poprvé vyzkouší v čínské Secret Garden olympijskou trať. Plánované MS tam totiž bylo stejně jako jiné předolympijské akce zrušeno.

„Zatím jsme viděli jen videa natočená z dronu a mluvili s trenéry čínských závodníků. Zdá se, že kopec není příliš prudký, ale je pravděpodobné, že se trať do olympiády ještě nějakým způsobem změní,“ přidal se trenér Marek Jelínek.

„Závody Světového poháru budou před olympiádou jako příprava a možností k vyladění formy. Budeme mít možnost zkoušet to, co nás čeká v únoru. Evka se zlepšila v technice, a tak jsem moc zvědavý,“ pokračoval kouč.

Těší se na závod týmů

„Když ale budu před hrami vyhrávat, bude to jenom plus,“ culila se Samková. O olympijské trati si myslí, že se bude od té, na níž se pojede první SP, lišit. „Bude to na stejném kopci, ale určitě se tam něco změní. Stává se to skoro při každém závodu. Nikde není trať stejná, jako byla před rokem.“

Zároveň vysvětlila, co měl Marek Jelínek na mysli, když zmínil vylepšení techniky. „Jedná se o to, že se některé pasáže teď snažím projíždět jako kluci, což ale není pro holku nic snadného.“

V Pekingu čeká mistryni světa z roku 2019 a vítězku letošní ankety Král bílé stopy kromě individuálního startu i historicky první týmový závod, který by měla jet s Janem Kubičíkem.

„Moc se těším. Je to něco jiného, než když závodím sama. Asi něco jako štafeta. Musím bojovat i za parťáka a mohl by z toho vyjít zajímavý výsledek. Ostatně letos nám to celkem sedlo,“ vzpomněla páté místo na šampionátu ve švédském Idre Fjäll.

Kandidatura do komise

Nedávno také oznámila, že bude kandidovat na jedno z dvou uvolněných míst v komisi sportovců Mezinárodního olympijského výboru. Volba proběhne při kongresu právě Pekingu.

„V konkurenci dalších šestnácti adeptů to bude celkem o loterie. Těžko předvídat, jak to dopadne. V lyžařském svazu a Českém olympijském výboru i myslí, že jsem vhodný kandidát,“ vykládala.

Posledním Čechem v komisi byl legendární oštěpař Jan Železný. Mezi soupeře Evy Samkové patří takové osobností, jako jsou francouzský biatlonista Martin Fourcade nebo nizozemská rychlobruslařka Irene Wüstová. „Potěšilo by mě to, ale sport u mě dál zůstane na prvním místě,“ dodala.