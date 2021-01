Samková se culila od ucha k uchu. Mám z toho geniální pocit, řekla

V sobotu tvrdila, že si nemohla přát lepší start do sezony. Byla třetí. Co tedy asi Eva Samková mohla říkat v neděli, když vyhrála? „Jupí,“ usmívala se od ucha k uchu.Česká snowboardcrossařka má za sebou povedenou výpravu do italské Chiesy. „Vše klaplo,“ pokývala hlavou olympijská vítězka ze Soči a úřadující mistryně světa.

Eva Samková | Foto: ČTK/AP/Patrick Seeger

Patnácté vítězství ve Světovém poháru jí udělalo radost. A nešlo jen o samotný triumf, ale hlavně o způsob, jakým ho dosáhla. Dlouho byla čtvrtá, soupeřky jí na krátké trati ujely o celou sekundu! Nakonec se jí však podařil manévr při zatáčce a zvítězila. Byť jen o centimetry… „Takové závodění, z toho máte v cíli geniální pocit. Navíc nám i vysvitlo sluníčko,“ dodala Samková, kterou pochválil její kouč „Připravila nám všem úžasný zážitek, neviděl jsem nikoho, kdo by se tady ze čtvrtého dostal na první místo,“ řekl Marek Jelínek. Skvělý závěr. Samková popatnácté v kariéře vyhrála závod Světového poháru Přečíst článek › „A to mi ráno vypadlo rameno. Nevěděla jsem, zda pojedu,“ povídala 27letá rodačka z Vrchlabí. Rozhodla se správně. „Je to nádherný pocit,“ konstatovala žena, která za sebou nechala Američanku Faye Guliniovou a Julii Pereiraovou de Sousaovou z Francie. Možná vám to nepřijde, ale Samková se na výhru načekala. Na nejvyšší stupeň vystoupala poprvé od prosince 2019, kdy byla nejrychlejší v rakouském Montafonu. Zkušenost ze soboty Co jí pomohlo? Zkušenost ze soboty. Tam finále po skvělém startu vedla, ale soupeřky se před ní brzy dostaly. „Poučila jsem se,“ vysvětlila. Skvělý úspěch. Samková zahájila sezonu SP třetím místem Přečíst článek › Samková je nyní v čele Světového poháru, o první místo se dělí s Guliniovou. A moc závodů ji už nečeká. Zkrácený seriál pokračuje až v březnu. To jsou v plánu dvě zastávky v gruzínském Bakuriani a poté ve švýcarském Veyssonaz. Ještě před tím ale přijde na řadu akce s velkým A. Přeložené mistrovství světa, které se pojede v polovině února ve Švédsku.