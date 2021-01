Po startu česká reprezentantka zaostávala a měl na čelo sekundovou ztrátu. Před cílovou rovinkou ale soupeřky podjela v pravotočivé zatáčce a zvítězila těsně před Američankou Faye Guliniovou a Julií Pereiraovou de Sousaovou z Francie.

"Je to nádherný pocit," řekla Samková v cílovém prostoru v televizním rozhovoru. "O tom je náš sport, to je na něm nejhezčí. Jste čtvrtá po startu a první v cíli."

Olympijská vítězka ze Soči triumfovala v závodu Světového poháru poprvé od prosince 2019, kdy byla nejrychlejší v rakouském Montafonu.

V čele průběžného pořadí

V osmifinále dojela Samková druhá a vyhrála čtvrtfinále i semifinále, i když v něm jela na druhém mezičasu až na třetí pozici.

Finálovou výhrou navázala na třetí místo z úvodního závodu, který se jel v Chiese v sobotu a v němž naopak neudržela vedení po startu. "Poučila jsem se z něj," řekla Samková. Po dvou závodech je se 160 body v čele průběžného pořadí spolu s Guliniovou.

Zkrácený seriál SP by měl mít už jen dvě zastávky. V březnu by se mělo závodit v gruzínském Bakuriani a poté ve švýcarském Veyssonaz. Dalším závodem pro Samkovou a spol. tak bude mistrovství světa, které se od 11. do 13. února uskuteční ve švédském středisku Idre Fjäll.