Do snowboardcrossového finále světového poháru ve švýcarském Veysonnaz šla Eva Samková s vědomím, že je na bodové plichtě s obhájkyní glóbu. A když se s Italkou Michelou Moioliovou dostaly do rozhodující bitvy kdo s koho, o 15 setin vyhrála. Pohárový vavřín získala už potřetí.

Česká snowboardcrossařka Eva Samková s bronzovou medailí z MS. | Foto: ČTK

„Je to úžasné. Každý rok je to těžší a těžší, protože holky jezdí skvěle. Jsem tak šťastná, že se to povedlo,“ hlásila dvojnásobná olympijská medailistka po dojezdu.