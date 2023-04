Když nevyšly pokusy prosadit se v prostředí klasického lyžování, přesunula se Sandra Schützová do světa dálkových běhů a seriálu Ski Classics. Na to, že šlo o její první úplnou sezonu mezi laufaři, si v konkurenci ostřílených Seveřanek počínala na výbornou.

Sandra Schützová je českou jedničkou v dálkových bězích | Foto: Nordicfocus

Dvakrát dojela devátá (jednou na Jizerské 50) a třikrát desátá. V celkovém hodnocení obsadila rodačka z Jilemnice desáté místo, a to i přes to, že od Vasova běhu byla nemocná. Musela vynechat dobře bodovaný Birkebeinerrennet a poslední dva závody v Norsku jela vlastně proto, aby udržela pozice v celkovém pořadí.

I tak byla ve Ski Classics nejlepším českým účastníkem. „S první sezonou jsem spokojená. Každý start pro mě znamenal obrovskou zkušenost. V některých závodech jsem myslela trochu výš, všem dnům ale není konec,“ usmívala se jednatřicetiletá členka Vltava Fund Ski Teamu.

Jaké poznatky a zážitky si této zimy odnášíte?

Jedním z hlavních je deváté místo na Jizerská padesátce. Byl to můj nejlepší výsledek v sezoně i na tomto závodě, ale zároveň trošku zklamání. Chtěla jsem být víc vepředu, měla jsem představu, že bych mohla být do šesti. Všechno mi sedlo, měla jsem formu i výborné lyže. Proto si myslím, že se dal udělat lepší výsledek.

Umístění v top 10:



9. místo

Pustertaler (62 km)

Jizerská (50 km)



10. místo

Orsa Grönklitt (50 km/časovka 12 km)

Vasův běh (90 km)

Jak se vám závodilo před českými diváky?

Tenhle závod mám ráda. Moc se mi líbí a sedí mi i profilem. Vždycky je moc fajn závodit doma. Máme fantastické fanoušky, kteří dokážou udělat vynikající atmosféru. V Norsku jsou lidi kolem trati taky skvělý, ale tady mě to prostě baví. (usmívá se)

Jen o místo hůř - na desátém místě - jste skončila na slavném Vasově běhu. Jak se vám běželo 90 kilometrů?

O týden dřív jsem byla na ženském Tjejvasanu šestá. Cítila jsem se výborně a říkala si, že by to na Vasáku mohlo skončit nějakým pěkným výsledkem. Jenže od začátku to nebylo ono, už jsem asi jela s nastupujícím onemocněním. Nicméně desítka se počítá, ale že jsem to zvládla v ne ideálním zdravotním stavu, se dá považovat za nadlidský výkon.

Zásadní pro dálkové běhy je servis lyží. Jak vám to v tomto ohledu vycházelo?

S tím jsem v našem Vltava Fund Ski Teamu spokojená. Lyže mi servis připravoval skvěle. Kdyby v tom byl problém, tak si nedovedu představit, že bych byla schopná odjet devadesát kilometrů.

Můžete porovnat období, kdy jste se snažila bojovat o reprezentační dres v běžeckém lyžování a světem laufů?

Z mého úhlu pohledu mám teď větší klid. Mohu se soustředit na domluvené akce a nemusím řešit, jestli to bude tak, jak mi někdo řekne, nebo jinak. Jednou dané věci platí a mohu v klidu lyžovat. To je myslím zásadní, aby se člověk nemusel stresovat a mohl podat optimální výkony.

Byla to tedy sezona bez stresů?

Ale i v laufech jsem stres zažila… Jenže tlak na sebe jsem si vytvořila sama, abych zajížděla co nejlepší výsledky a celkově vybojovala top 10. Konkurence se totiž natolik rozrostla, že není možné dovolit si zajet špatně jediný závod v seriálu.

Jaké máte nejbližší plány?

Sezona byla náročná. Na jaře chci mít prostor pro sebe a odjet někam na dovolenou. Až si odpočinu, budu řešit věci kolem následujícího období včetně smlouvy.

Další sezona je ještě daleko, ale po nadějné premiéře byste chtěla být určitě lepší…

Ještě jsme s trenérem Martinem Vrabcem o budoucnosti detailněji nemluvili, ale určitě bych se chtěla posunout výš. Líbilo by se mi stabilně dojíždět v desítce a pohybovat se kolem šestého místa. (usmívá se)